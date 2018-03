Da ist guter Rat teuer. Vorne geht nichts mehr, hinten auch nicht. Seitlich auch nicht. In dieser verzwickten Lage fand sich am Dienstag ein tschechischer Lkw-Fahrer wieder. Sein Navigationsgerät hatte ihn statt nach Reihen in den engsten Teil von Adersbach gelotst. Fotos: Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Adersbach. Wenn's mal schiefläuft, dann oft richtig schief: Ein Fall aus dieser Kategorie bestimmte am Dienstag das öffentliche Leben im Bergdorf Adersbach. Dorthin verfahren hatte sich ein ellenlanger Autotransporter aus der Gegend von Prag und verkeilte sich beim Wenden in der schmalen Einfahrt von "Siegfrieds Hofladen." Nichts ging mehr. Auftakt eines fast fünfstündigen verzwickten Kampfs mit der Technik.

Der Fahrer wollte eigentlich nach Reihen, wo es eine Wiesenstraße gibt. Dort sitzt die Firma Hönig, wo der Trucker ein weiteres Auto abholen sollte, welches ihm die Polizei am Morgen wegen Überladung vom Laster verbannt hatte. In völliger Unkenntnis des Kraichgaus vertippte sich der Tscheche folgenreich im Handy-Navi - und gab die Westendstraße ein, die präzise gefunden wurde.

Es war die erste Tour des unerfahrenen Truckers überhaupt. Und auf Umwegen kamen er und die Firma Hönig dann doch zusammen: Durch den Abschleppservice für kniffelige Lkw-Bergungen, den die Reihener betreiben. Kurz vor 11 Uhr am Dienstag war eine schwere Fuhrmaschine vor Ort. Der Unglückspilot hing zu dieser Zeit schon im Gewirr aus Hofladen, Biesigrain, Lerchensteige und vorderer Lerchensteige fest - und schwer am Handy, kreidebleich und wild gestikulierend. Nächstes Problem: Der in Tschechien sitzende Fuhrbetrieb wollte partout den Abschleppservice eines Vertragspartners nutzen - mit Sitz bei Ulm, so Augenzeugen. Unverrichteter Dinge musste die schwere Reihener Zugmaschine zunächst wieder abrücken in Richtung Wiesenstraße.

Die Polizei traf ein. Dutzende Adersbacher versammelten sich. Es war plötzlich richtig viel los und in lockerer Stimmung wurde gemeinsam mit den Achseln gezuckt oder Wege diskutiert, wie die Situation schnell in den Griff zu kriegen ist. Eines sah man aber sofort: Dies war kein Fall aus dem Lehrbuch. Der Autotransporter hatte wenig Luft und kaum Bodenfreiheit und sich beim Zurückstoßen in die abschüssige Lerchensteige mit der Laderampe auf dem Asphalt festgefahren.

Zum Eckhaus von "Siegfrieds Hofladen" gegenüber war eine Handbreit Platz, was nie und nimmer zum Rangieren ausgereicht hätte. Die unebene Hofeinfahrt unter dem Führerhaus machte das Problem perfekt. Zudem hatte sich der Lkw durch eine unbedachte Lenkbewegung in eine schier ausweglose Position gedrückt.

Bauer Schneider und ein Helfer erschienen auf der Szenerie mit zwei schweren landwirtschaftlichen Zugmaschinen. Denn die einzige Zufahrt ins Neubaugebiet war versperrt. Wäre dort zusätzlich ein Notfall eingetreten - Feuerwehr und Krankenwagen hätten nicht passieren können. Schließlich nahte ein inzwischen "alter Bekannter": Abschlepper Hönig aus der Wiesenstraße. Zweiter Versuch.

"Holt jemand Glühwein?" fragte eine Passantin zum Scherz. "Siegfried, verkauf' doch heiße Würstchen!" Andere schimpften wie die Rohrspatzen, wie man nur so blöd habe sein können, ein Neubaugebiet mit nur einer Zufahrt zu planen. Schließlich siegte dann doch der Pragmatismus.

Am Bergekran mit Hydraulik und 520 PS wurden Seile befestigt - und am Gestänge zwischen Anhänger und Zugmaschine des Lkw. Ein zweites Seil ging vom Lkw-Heck zu Bauer Schneiders 140-PS-Teleskoplader; ein wendiger Knicklenker mit Allrad. Jetzt musste die Polizei nur noch die Schaulustigen von den Plätzen in der ersten Reihe in die "Logen" am Hang bringen - für den Fall, dass ein Seil reißt. Dann ging alles recht zügig und auch der tschechische Trucker bewies noch einmal Feingefühl.

Es reichte. Rückwärts gerade den Biesigrain hoch, links rumgelenkt und die Vordere Lerchensteige zuerst hoch, dann zurück, dann rückwärts in die Ortsdurchfahrt hineingestoßen, ging's endlich - fünf Stunden später - in Richtung Wiesenstraße. Ein Tag, den keiner der Beteiligten so schnell vergessen wird.