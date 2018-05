Eppingen/Mannheim. (guz) Noch steht den Gegnern der geplanten Diskothek E 2 der Weg zum Bundesverwaltungsgericht offen - vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim sind sie hingegen gescheitert: Der 3. Senat hat nach mündlicher Verhandlung am 27. März gestern die Normenkontrollanträge gegen die Stadt Eppingen abgewiesen, die zwei Grundstückseigentümer aus der Nachbarschaft auf den Weg gebracht hatten. Die Revision wurde nicht zugelassen. Die beiden Antragsteller wollten erreichen, dass das Gericht das "Sondergebiet Tanzlokal" für unwirksam erklärt.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, dem der Gemeinderat im Februar 2012 zugestimmt hatte, soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass das bisher gewerblich genutzte Gebäude künftig als Tanzlokal und Gaststätte genutzt werden kann. Das wollten die beiden Nachbarn, die ihre Grundstücke an Gewerbebetriebe vermietet beziehungsweise verpachtet haben, so nicht hinnehmen.

Die Betriebe produzieren große Maschinen, die nach Darstellung der Antragssteller teilweise auch an Wochenenden in den Nachtstunden durch Schwertransporter an Kunden ausgeliefert werden müssten. Die beiden befürchten, dass die Discobesucher die Straßen und Betriebszufahrten zuparken und damit die Auslieferung der Maschinen behindern könnten.

Der 3. Senat teilte diese Bedenken nicht und beurteilte die Normenkontrollanträge in der Sache als unbegründet. In seiner Begründung äußerte der Vorsitzende überdies grundsätzliche Zweifel daran, ob die beiden Grundstückseigentümer überhaupt befugt waren, die Anträge zu stellen. Die Stadt Eppingen habe den durch das Tanzlokal verursachten Stellplatzbedarf durch ein Gutachten ordnungsgemäß auf rund 240 Stellplätze prognostiziert, so die Richter.

Die Stadt habe auch nicht dadurch gegen die Pflicht verstoßen, erkennbare Konflikte im Bebauungsplan zu bewältigen, dass der Bebauungsplan "nur" 200 Stellplätze auf dem Grundstück des Tanzlokals und einem benachbarten Grundstück vorsieht. Damit gehe die Stadt zwar davon aus, dass Besucher ihre Fahrzeuge zum Teil in der Umgebung des E 2 auf den Straßen abstellen, dort stünden jedoch nachts ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Dementsprechend groß war die Erleichterung bei Karlheinz Dickemann und René Ajsen, die seit zwei Jahren das Gebäude zu einer Disco umbauen, in der es in drei Bereichen ein unterschiedliches Angebot für die Besucher geben soll. Nachdem der Start auch wegen der Klagen bereits zweimal verschoben werden musste, sind die beiden zuversichtlich, die neuen Räume rasch für die Besucher öffnen zu können.

Noch aber müssen sie vier Wochen warten, denn solange könnten die beiden Nachbarn vor dem Bundesverwaltungsgericht noch die Nichtzulassung der Revision anfechten. "Die Möbel sind bestellt - wir sind fast fertig", sagte Ajsen gestern der RNZ. "Wenn das Urteil rechtskräftig ist, dauert's nicht mehr lange, bis wir aufmachen." (Az.: 3 S 41/13)