Gemmingen. (rnz) Bei einem tragischen Unfall ist am Montag ein 65-jähriger Mann auf dem Gehweg von einem führerlosen Klein-Lastwagen überrollt worden. Das geparkte Pritschenfahrzeug eines 56-jährigen Fahrzeugbesitzers machte sich vermutlich infolge ungenügender Sicherung gegen 17.50 Uhr in der Friedliebstraße selbstständig und rollte etwa 100 Meter auf der leicht abfallenden Fahrbahn, ehe er auf den Gehweg und einen angrenzenden Vorgartenbereich geriet. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt der 65-jährige Anwohner, dessen Tochter und ein Kleinkind. Die 36-jährige Tochter, die gerade noch das Kleinkind beiseite ziehen konnte, wurde von dem Kleinlastwagen gestreift und dabei leicht verletzt. Der 65-Jährige wurde vom Fahrzeug überrollt und eingeklemmt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und vier Rettungssanitätern im Einsatz, die Feuerwehr mit 28 Mann und neun Fahrzeugen. Drei Notfallseelsorger betreuten die Unfallbeteiligten und Angehörigen.