Zeitprobleme beim Innenausbau: Der Umzug der AVR von der Muthstraße in den neuen Firmensitz steht 'spätestens' im Februar auf der Tagesordnung. Foto: Weis

Sinsheim. (mw) Man muss kein Fachmann sein, um festzustellen, dass am AVR-Neubau im IG Süd noch einige Wochen lang die Handwerker das Bild bestimmen werden. Von einem schnellen Umzug der Abfallverwertungs GmbH aus der Muthstraße ins neue Domizil an der Dietmar Hopp-Straße hat sich Geschäftsführer Alfred Ehrhard verabschiedet. Der neue Termin ist fixiert. "Spätestens im Februar" soll eingezogen werden.

Ursprünglich für Oktober war der Umzug geplant. Dass dieser Termin nicht zu halten gewesen ist, liegt laut Ehrhard nicht an der falschen Einschätzung des Bauherrn über die Leistungsfähigkeit der Baukolonnen. Die Malaise mit dem deutlich hinterher hinkenden Bauzeitplan geht laut Geschäftsführer Ehrhard auf Schwierigkeiten zurück, die der Auftragnehmer für den Trockenbau ("Wände und Decken, davon hängt alles ab") verursacht hat. Als "Verzögerung mit potenzierender Wirkung" beschreibt er die fatalen Folgen für den Innenausbau.

Wer sich vor Ort umschaut, staunt über fast fertige Außenanlagen, in denen die Gärtner letzte Hand anlegen und die großen Hochbeete auf der Süd, Ost und Westseite mit Pflanzen bestücken. Auch einige Dutzend Hochstämme warten darauf, in die Erde gesetzt zu werden.

An der Westseite über dem schrägen Hang zum Regenrückhaltebecken neben der L 550 wird mit dem Schaufelbagger zwischen den Gabionenwällen gearbeitet. Zur Ostseite (mit dem Haupteingang) ist nur die hässliche Holztür ein Provisorium. Dass der Endbelag der Fahrbahn vor dem Haus auf die vorderen 40 Metern zur Dietmar Hopp-Straße noch fehlt, ist eine Vorsichtsmaßnahme. Hier ist noch schweres fahrendes Gerät im Einsatz.

Rings um das gläserne, sachlich-funktionalen Verwaltungsgebäude, das ein schmuckes Atrium mit edlem Plattenbelag aufweist, ist noch ein gutes Stück Arbeit für die Pflasterer übrig geblieben.

Im künftigen Firmensitz der AVR wird überall in den unteren Geschossen sichtbar, was Alfred Ehrhard als "potenzierende Wirkung" beschrieben hat. Unter den Betondecken liegen sämtliche Kabel und Lüftungsschächte frei. Was fehlt, sind die abgehängten Decken und Wände.

Sämtliche Treppenhäuser, Treppen und Fahrstuhlschächte glänzen in nacktem Beton. Im oberen Stockwerk haben die Trockenbauer den Räumen bereits Decken und Wände verpasst. Die Maler sind ebenfalls am Werk. Offenbar hat die Baufirmen der Ehrgeiz gepackt, den verschobenen Einzugstermin zu unterbieten. Laut Geschäftsführer Ehrhard wollen einige Betriebe ihre Mannschaften "nachhaltig verstärken, mindestens aber verdoppeln." Hochzufrieden ist er mit den einheimischen Auftragnehmern.

In den nächsten Tagen wird die Heizungsanlage in Betrieb genommen. Auch das Horizontal-Windrad wird mit der Gesamtinstallation in Betrieb gehen. Kunst soll den Eingang zum AVR- Sitz schmücken. Zwei Plastiken rollen demnächst vom Dilsberg zur Dietmar Hopp-Straße.