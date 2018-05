Die Anwohner sollen frühzeitig mit ins Boot, wenn es um den Umbau der Leiergasse geht. Am Donnerstag gab es dazu die erste Runde, bei der die Bürger ihre Sorgen äußern und Ideen beisteuern konnten. Foto: Brötzmann

Von Detlef Brötzmann

Eppingen. Die Innenstadtentwicklung der Fachwerkstadt geht mit der Neugestaltung der Leiergasse und den angrenzenden Seitenstraßen in eine weitere Planungs- und Umbauphase. Zum Auftakt des Planungsprozesses hatte die Stadtverwaltung die Anwohner am Donnerstagabend zu einer Bürgeranhörung in den Bürgersaal des Rathauses eingeladen.

Mehr als 40 interessierte Bürger nutzten die Gelegenheit, um sich über das Vorhaben zu informieren. Karl Haag von der Gesellschaft für Stadtplanung Wick und Partner aus Stuttgart führte in das Thema ein. In einer sehr sachlich und konstruktiv geführten Diskussion äußerten die Anlieger anschießend sowohl ihre Sorgen und Nöte als auch ihre Vorschläge und Wünsche.

Dabei stellte sich schnell die aktuelle Verkehrssituation als Hauptproblem heraus. Die alte Gasse der historischen Vorstadt ist zwar als Spielstraße mit einer Maximalgeschwindigkeit von sieben Stundenkilometern ausgewiesen, doch scheint sie in der Realität gemäß den Schilderungen der Anwohner kein verkehrsberuhigter Bereich zu sein.

"Tempo 30 haben wir täglich hundert Mal", warf einer der Betroffenen ein. Der Durchgangsverkehr, der hier die Brettener Straße umgeht, nervt, ebenso die Parksituation, die durch "Fremdparker" zusätzlich verschärft wird. Kunden und Angestellte stellen ihr Fahrzeug hier ab, um wenige Meter die Seitengassen hinauf zu Einkaufen oder Arbeiten zu gehen, berichteten Anwohner. Lkw- und Busfahrer vermuten hier offenbar einen Schleichweg, kommen aber nur mühsam durch oder bleiben gar stecken. Ein Kindergarten verursacht bei den Bring- und Abholzeiten eine zusätzliche Verkehrsfrequenz.

Das Bild, das die Anwohner skizzieren, verdeutlicht einmal mehr, dass die Verkehrsführung und die Parksituation ein großes Problem ist, das nicht isoliert gesehen werden kann, sondern übergreifend mit Wilhelmstraße, Bahnhofstraße und Brettener Straße geregelt werden muss. "Man muss verhindern, dass die Leute überhaupt in die Leiergasse reinfahren", brachte es einer der Diskussionsteilnehmer auf den Punkt.

Stichworte wie Schwellen, Poller, und Absperrpfosten fielen. Auch eine Verkehrslösung, die gegenläufig in Sackgassen endet, wurde vorgeschlagen. Wenig Zuspruch erhielt hingegen eine Einbahnstraßenregelung.

Nach dem Umbau der Leiergasse soll das ungeordnete Parken ein Ende haben. Dann gibt es nur noch markierte Stellplätze. Nicht alle Anwohner verfügen allerdings über einen Parkplatz auf privatem Grund, deshalb sollen Anwohnerstellplätze ausgewiesen werden. Auch ein Anwohnerparkhaus kam ins Gespräch, was Bürgermeister Peter Thalmann als großes Thema mit in die Planungsausarbeitung mitnehmen möchte.

Ein wichtiger Punkt war zudem die Gestaltung des Areals, das den Bürgern mehr Aufenthaltsqualität bieten soll. Dieses könnte, da nur wenig Platz für Bäume vorhanden ist, durch Fassadenbegrünung aufgewertet werden. Die Straßenführung der Leiergasse wird, nach Ausführungen von Thalmann, mit einem Asphaltbelag mit Farbbeimischung wie in der Brettener Straße ausgeführt. Die Gehwege befinden sich auf Straßenniveau und werden gepflastert.

Teilweise könne es beim Umbau der Straße zu Fahrbahnanpassungen kommen. Niemand solle jedoch nach dem Umbau schlechtergestellt sein, beteuerte Thalmann, weshalb er die Anwohner aufforderte, aktiv mitzuwirken.

Abschließend wies der Verwaltungsfachmann auf das Förderprogramm für dieses Sanierungsgebiet hin. Dieses läuft nur noch bis Ende 2016 und sollte für private Maßnahmen genutzt werden.