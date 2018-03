Epfenbach. Lediglich ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand am Auto: Glück im Unglück hatte eine 20-Jährige bei einem Unfall am Donnerstag um 15 Uhr. Die junge Frau war auf der Fahrt in Richtung Spechbach von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Fiat geriet in den rechten Grünstreifen, überschlug sich und kam in entgegengesetzter Richtung auf den Rädern wieder zum Stehen. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Das total beschädigte Auto wurde abgeschleppt.