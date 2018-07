In wenigen Tagen wird die Rapsernte beginnen. Der Zustand der Ölpflanzen wird von Landwirten als 'abgereift' bezeichnet. Fotos: Weis

Sinsheim. (mw) Deutlich früher als geplant ist der Startschuss für die Ernte auf den Feldern im Kraichgau gefallen. Dieter Schleihauf, Leiter der Vermarktung Getreide im Kraichgau-Raiffeisenzentrum berichtet, dass diesen Montag die ersten Anhänger mit Wintergerste angeliefert worden sind.

Noch etwas früher haben einige Landwirte im Raum Bad Rappenau mit der Ernte der Wintergerste begonnen. Einige Anhängerladungen mit frisch gedroschener Korn wurden schon am Freitag bei der Annahmestelle in Bonfeld angeliefert, wo das Korn in die Siebe vor den silbernen Silos abgekippt wurde. Im Sinsheimer KRZ blieb es zum Wochenbeginn absolut ruhig.

Den Frühstart der Wintergerste, der gut zehn Tage vor dem üblichen Termin (1. Juli) liegt, erklärt Schleihauf "mit den gut vier Monaten, die viel zu warm waren." Die Hitze über Pfingsten mit über 30 Grad Celsius habe allerdings erkennbare negative Folgen gezeitigt. "Sie hat beim Getreide eine Notreife bewirkt." Dazu seien auf den Feldern "massive und großflächige Trockenschäden zu beobachten." Besonders auswirken wird sich das auf den Weizen. Hier rechnet Schleihauf mit deutlichen Ertragseinbußen, wenn die Ernte ebenfalls erheblich früher, nämlich ab Mitte Juli, losgeht. Sollte es bis dahin reichlich regnen, kommt das Nass für die Pflanzen "zu spät."

Anders sieht die Lage für die Braugerste aus, sollte der Juli reichlich Nässe bescheren. "Der Regen kann bei der Braugerste noch einiges zum Positiven verändern." Beim Raps erwartet der Getreidevermarkter den Erntestart in der nächsten Woche. Damit beginnt diese Ernteschlacht ebenfalls gute zehn Tage früher als erwartet. "Normalerweise beginnen die Erntearbeiten bei Raps am 10. Juli," unterstreicht er.

Auch die Maispflanzen haben unter Trockenheit und zu wenig Regen in den letzten Wochen gelitten. Schleihauf bezeichnete den Mais als "Sorgenkind." Die Pflanzen müssten bis Ende Juni ein deutlich kräftigeres Wachstum hingelegt haben. Die häufig schlaff herabhängenden Blätter weisen darauf hin, dass auch der Mais unter dem ausgebliebenen Regen gelitten hat. Über die Erträge bei der Wintergerste und die Qualität des Korns konnte der Vermarktungsexperte derzeit keine Aussagen machen.

Ähnlich gedämpft wie der KRZ-Fachmann bewerten Landwirte die Lage auf ihren Getreideäckern. Wolfram Huber aus Hoffenheim macht sich Sorgen darüber, dass die Felder "viel zu trocken sind." Die Kornqualität sei derzeit "noch nicht einzuschätzen." Sein Kollege Herbert Gawron, der Weizen, Braugerste, Raps und Soja angebaut hat, macht sich besondere Sorgen um den Weizen, der "unter jedem Tag leidet, an dem es nicht regnet." Der Boden sei stark ausgetrocknet. "Man sieht genau, wo die Pflanzen kein Wasser bekommen." Gawron hofft dass es "mit Braugerste und Weizen noch etwas wird. Dazu müsste es eine Woche lang regnen." Mit seinem Raps ist Gwaron zufrieden. "Der ist abgereift." Die wenigsten Probleme bereiten ihm die Sojapflanzen.