Von Armin Guzy

Eppingen. Eppinger Linie ? Obwohl er in Eppingen aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, hat Hinrich Zürn von der nahegelegenen, einst mächtigen Verteidigungsanlage im Wald als Schüler nie gehört. Jetzt, Jahrzehnte später, soll er acht bis zehn Großkunstwerke schaffen, die der Eppinger Linie und dem gleichnamigen Wanderweg zu einem starken Markencharakter verhelfen sollen.

Zürns Auftraggeber ist der Naturparkverein Stromberg-Heuchelberg, der sich die wandertouristische Werbeoffensive rund 180 000 Euro kosten lassen will. 85 000 Euro davon sollen Eppingen und die sechs weiteren Anrainerkommunen gemeinsam beisteuern, den Rest trägt der Naturparkverein.



Hintergrund Hintergrund

Seit 30 Jahren gibt es den 31 Kilometer langen Eppinger Linien-Weg als Wanderweg zwischen Eppingen und Mühlacker.

Seit 30 Jahren gibt es den 31 Kilometer langen Eppinger Linien-Weg als Wanderweg zwischen Eppingen und Mühlacker. Er führt an vielen Stellen unmittelbar an der teilweise noch gut sichtbaren oder rekonstruierten Verteidigungsanlage des ausgehenden 17. Jahrhunderts entlang. Das gesamte Bollwerk reichte einst von Neckargemünd bis Weißenstein und sollte als leicht zu verteidigende Anlage aus Gräben und Palisaden die Ländereien von Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden ("Türkenlouis") und die Garnisonsstadt Heilbronn vor den Gebietsbegehrlichkeiten des Sonnenkönigs Ludwig XIV. schützen. (guz)

Dessen Geschäftsführer Dietmar Gretter betonte denn bei der jüngsten Sitzung des Eppinger Verwaltungsausschusses den Stellenwert des Weges, der außerdem zu einem "Qualitätswanderweg" ausgebaut und dann auch zertifiziert werden soll. "Der Weg hat das Potenzial, landesweit ein Alleinstellungsmerkmal zu werden", warb Gretter.

Hinrich Zürns Gestaltungsideen und Entwürfe jedenfalls gefielen den Ausschussmitgliedern bei der Präsentation schon mal überaus gut - vor allem die Symbolik, mit der der Künstler den Bogen von der leidvollen Historie der Anlage zur Gegenwart schlagen und zum Nachdenken anregen will.

Um die Menschen soll es dabei hauptsächlich gehen, weniger um das namensgebende einstige Bollwerk aus Gräben und Palisaden. Zürn will mit seinen Kunstwerken zeigen, was die Zivilbevölkerung entlang der Verteidigungslinie Ende des 17. Jahrhunderts erdulden musste - als Fronarbeiter beim Schanzen und als Bürger im Pfälzischen Erbfolgekrieges von französischen und deutschen Truppen gleichermaßen drangsaliert. Andererseits will er - und hier kommt Eppingen ins Spiel - ein Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft der Gegenwart setzen. "Begegnung/Nachbarschaft" soll das Kunstwerk heißen, das Zürn am Eingang des Hartwalds, nahe des Stadions errichten will. Und weil das Ganze "zu einer wirklichen Begegnungsstätte werden soll", so Zürn, hat er außer an zwei neu zu pflanzende deutsche und französische Eichen als Zeichen der Partnerschaft auch an zwei einander zugewandte Grillstellen geplant, die "nicht von der Stange" kommen sollen. Damit auch das Historische nicht zu kurz kommt, werden neben allen Kunstwerken Bücher aus Metall auf groben Eichenklötzen platziert, die kurze Erläuterungen zu den einzelnen Stationen geben - mit eingelasertem QR-Codes, über die Smartphonebesitzer weiter Informationen abrufen können.

Als zweites Kunstwerk auf Eppinger Gemarkung könnte ein lang gezogener Tisch dazukommen, mit einem prunkvoll gestalteten Anfang und einem derb auslaufenden Armeleute-Ende. Seinen Platz finden soll er nahe der Chartaque, dem rekonstruierten Wachturm auf dem Ottilienberg. Allerdings ist die Realisierung dieser Station von Sponsorengeldern abhängig und noch nicht fester Bestandteil des Gesamtvorhabens.

Unter reichlich Lob für die Entwürfe - "Ich bin angetan. Sehr, sehr angetan" (Heinrich Vogel) und "sehr eindrucksvoll und sinnvoll" (Jörg Haueisen) - mischte sich allerdings ein kritischer Ton von Oberbürgermeister Klaus Holaschke, der mit einer Grillstelle am Waldeingang ein Problem hat. Er fürchtet zu viel Lärm und Vandalismus am geplanten Standort. Insgesamt aber könne das "ein herausragendes Projekt werden". "Sie gehen mit Rückenwind", gab Holaschke nach der Präsentation Zürn und Gretter mit auf den Weg.