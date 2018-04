Eschelbronn. (kel) Der tragische Tod von zwei Bauarbeitern im Kindergarten wird keine strafrechtlichen Konsequenzen haben. Für Polizei und Staatsanwaltschaft ist der Fall geklärt: "Es war ein tragischer Unfall ohne das Verschulden Dritter", sagte der Heidelberger Polizeisprecher Dieter Klumpp. Gleichzeitig gab er offiziell Entwarnung zu eventuellen Gesundheitsgefährdungen von Kindern oder Personal in der kommunalen Einrichtungen. Zwei Messungen hätten eindeutig ergeben, dass sich das tückische Kohlenmonoxid verflüchtigt habe. Die CO-Konzentration habe bei Überprüfungen durch die Leimener Feuerwehr und eines Fachinstituts einen "0,0 Prozent"-Anteil von Kohlenmonoxid in der Raumluft ergeben.

Die Handwerker, 50 und 57 Jahre alt, werden am morgigen Freitag nach einer gemeinsamen Trauerfeier in Limbach beigesetzt. Die beiden hinterlassen Familie, waren ins Ortsleben ihrer Odenwaldgemeinde integriert und auch engagiert. Die zwei waren seit etlichen Jahren Arbeitskollegen und in der Mitarbeiterschaft als kompetent und verantwortungsbewusst bekannt. Die Obduktion hatte nach Polizeiangaben zweifelsfrei ergeben, dass die Männer an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind. Dass die erfahrenen Baufachleute in dem engen Keller mit benzingetriebenen Maschinen arbeiteten, löst allerdings allgemeines Kopfschütteln aus. Dies widerspricht nicht nur Arbeitssicherheitsvorschriften, sondern im Grunde auch dem gesunden Menschenverstand. Eventuell wollten die beiden am vergangenen Mittwoch kurz vor Feierabend und dem arbeitsfreien Fronleichnamstag noch schnell ihre Arbeit zu Ende bringen. Sie kamen ums Leben, als sie ein Loch für Versorgungsleitungen vom Alt- zum Neubau des Kindergartens legten. Derzeit läuft noch eine Untersuchung der benutzten Baumaschinen, denn normalerweise sollte das Handwerksgerät keine giftigen Gase ausstoßen. Ein Defekt ist nicht ausgeschlossen Außerdem ist die Berufsgenossenschaft involviert, um eventuelle versicherungsrechtlichen Aspekte des Unfalls abzuklären.

Dass beim Kindergartenbau nun inzwischen drei Menschen starben, ist im Dorf natürlich Hauptgesprächsthema - und in diesem Zusammenhang auch die Informationspolitik der Gemeindeverwaltung. Genügt ein Aushang am Kindergarten, um die Eltern über die Sachlage zu informieren? Darüber wird teils heftig gestritten.