Offenbar nichts verlernt hat der ehemalige Welt- und Europameister Thomas Häßler. Am Samstag ließ er in Weiler den örtlichen Kicker-Nachwuchs alt aussehen.

Mit (re.) angestoßen hat am Samstag Uwe Friederich (Mitte) und dessen Ehefrau Sandra waren begeistert über den Besuch des ehemaligen Welt- und Europameisters Thomas Häßler in Weiler. Fotos: Becker

Sinsheim-Weiler. (abc) Thomas Häßler dribbelt, täuscht an, zieht ab. "Donnerwetter, der hat nichts verlernt", bemerkt einer der Zuschauer anerkennend, als Fußballlegende "Icke" auf dem kleinen Bolzplatz hinter dem Garten von Uwe Friederich den örtlichen Fußballernachwuchs aussteigen und ganz schön alt aussehen lässt.

Das Friederichsche Grundstück am Ortsrand, sonst eher ein Ort beschaulicher Ruhe mit Blick auf Burg Steinsberg, ist am Samstag nicht wiederzuerkennen: Ein Übertragungswagen des Südwestrundfunks parkt vor dem Haus, über die gesamte Breite des Balkons grüßt ein Transparent den "Fußballgott" Häßler, und auf dem Grundstück tummeln sich Dutzend Fans, die meisten mit Deutschlandtrikots bekleidet.

Unter ihnen auch Florian Echner, der vor dem Promibesuch ganz tief im Kleiderschrank gekramt hat. "Früher war ich KSC- und Häßler-Fan und habe deshalb sein Trikot von damals mit der passenden Rückennummer angezogen", sagt er nicht ohne Stolz und schüttelt seinem kleinen großen Idol von damals begeistert die Hand.

Aber wie kommt 1990er-Weltmeister und 1996er-Europameister Thomas Häßler ausgerechnet nach Weiler? Durch Glück: Uwe Friederich hatte dessen Besuch samt Party im Radiogewinnspiel "SWR1 Mein Europameister" gewonnen. "Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, Icke Häßler persönlich kennenlernen zu dürfen", bekennt der begeisterte Hobbysportler gegenüber der RNZ mit einem breiten Grinsen.

Und Icke Häßler präsentiert sich bei seinem Besuch, dessen Mitschnitt der SWR direkt von Weiler aus sendete, bei Salzstangen, Würstchen und Bier ohne die geringsten Starallüren. Von seinem Eintreffen vor Ort gegen 19.30 Uhr bis zum Anpfiff der EM-Partie um 21 Uhr plaudert er angeregt mit den vielen Gästen, gibt bereitwillig Interviews und kickt mit dem Fußballnachwuchs. "Erfahrung trifft auf Jugend", schätzt Häßler vor der EM-Partie die Situation ein - und zeigt dann auf dem Bolzplatz leichtfüßig der Jugend seine eigene reichen Erfahrungsschatz.

Drumherum große Party: Einer zum Gewinn gehörenden Spende der Toto-Lotto GmbH ist es zu verdanken, dass es den Gästen nicht an Grillgut mangelt: "Wir haben die örtlichen Metzgereien fast leer gekauft und auch reichlich Getränke besorgen können", lacht Friederich.

"Die Qualität des Spiels war zwar nicht gerade hoch, aber es wurde letztendlich doch ein packendes Duell", kommentiert der Ex-Profi am Ende den EM-Fußballkrimi, bei dem er ebenso mitfiebert, wie die vielen Gäste. Für ihn ist der Besuch in Weiler - nach ähnlichen Partys in Karlsruhe, Stuttgart, Aulendorf und Lauffen - dem eigenen Bekunden nach "der beste bisher", und auch SWR-Produktionsleiterin Sonja Niederer zeigt sich begeistert vom Burgdorf. "Hier passt einfach alles", bestätigt sie der RNZ - und freut sich natürlich, dass die Aktion ihres Senders nach dem für Deutschland glücklichen Ende weitergeht.