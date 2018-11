Sinsheim. (kel) Eine fette Schlagzeile der Bild-Zeitung hat dem Sinsheimer Landtagsabgeordneten Thomas Funk (Foto) einen deutschlandweit sprunghaft gestiegenen Bekanntheitsgrad verschafft, aber auch jede Menge Ärger und Rechtfertigungsdruck gebracht. Das Boulevard-Blatt machte den SPD-Politiker zum Befürworter von islamischen Gesängen unterm Weihnachtsbaum. "Politiker fordern: Christen sollen im Weihnachtsgottesdienst muslimische Lieder singen" hieß es da in großen Lettern. Als Gewährsmann wurde unter anderem Funk angeführt. Dieser aber fühlt sich von den Bild-Journalisten aufs Glatteis geführt: Vor allem weil offenbar überhaupt niemand gefordert hat, dass in Kirchen muslimisches Liedgut angestimmt werden soll. Diese Idee hatte offenbar die Bild-Zeitung exklusiv und schob sie dann den Politikern unter. Die Anfrage, so sieht es Thomas Funk, sei deshalb "vergiftet" gewesen. Die Resonanz jedoch war beträchtlich - und überwiegend ablehnend.

Warum die Zeitung mit der Millionenauflage ausgerechnet bei Thomas Funk (seit 2011 im Landtag) abfragte, was er von dem angeblichen kulturellen Austausch zum Christfest halte, ist für den 52-Jährigen selbst ein Rätsel: Vielleicht war gerade niemand anders erreichbar, spekulierte er über den unerwarteten Telefonanruf aus der Bild-Redaktion. Nichtsdestotrotz: Funk antwortete artig, verwies darauf, dass - frei nach Joy Fleming - ein Lied durchaus eine Brücke sein könne und dass Versuche der Verständigung zwischen Christen und Muslimen allemal eine gute Sache seien. Ähnlich hatte sich offenbar auch Grünen-Bundestagsabgeordneter Omid Nouripour, ein Moslem, geäußert. Die Bild-Zeitung drechselte daraus eine Forderung, wonach beim Weihnachtsgottesdienst mohamedanisch geprägte Melodien zu hören sein sollten, vorzugsweise vielleicht eines aus dem Repertoire des konvertierten britischen Ex-Schmusesängers Cat Stevens alias Yusuf Islam. Denn ansonsten ist die Auswahl doch sehr eingeschränkt: Der Islam kennt nun mal keine Weihnacht und auch keine Lieder darüber. Überdies singt dort nur der Iman und nicht die Gemeinde.

Die Rechnung schien jedenfalls aufzugehen: Die Bild-Zeitung hatte ihren Skandal, der Artikel gehörte zu den meistgelesenen auf Bild.de, wurde bei Facebook tausendfach geteilt. Und wenig überraschend meldete sich der mediendauerpräsente CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach zu Wort und polterte, Weihnachten sei "kein Hochamt für Multikulti". Da könne dann ja auch gleich der Muezzin das Glockenläuten ersetzen. Andere Kritiker zogen nach, es setzte harsche Worte in den sozialen Medien angesichts der vermuteten Islamisierung des christlichen Geburtsfests. Gutmenschen à la Funk hätten wohl eine Schraube locker, war noch eine eher zurückhaltende Formulierung in der allgemeinen Empörung. "Das ist, wie wenn man die Dortmunder Südkurve auffordern würde, Gelsenkirchener Gesänge zu singen", hieß es in einem Facebook-Beitrag. Anfreunden mit einer Liturgie-Änderung konnte sich indes Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Er sinnierte darüber, ob der Liedkanon vielleicht noch durch eine jüdische Weise erweitert werden könnte.

Über Weihnachten tippte der vielfach gescholtene Landtagsabgeordnete aus Sinsheim schließlich eine Stellungnahme auf seine Homepage: "Bild-Ente zu Weihnachten sät Zwietracht" heißt es da. Funk räumt ein, korrekt zitiert worden zu sein, aber aus seinen Worten eine Forderung nach islamischen Liedern in Kirchen herauszulesen, gehe völlig an der Sache vorbei. Der protestantische Politiker, der mehrere Jahre lang Vorsitzender der evangelischen Gemeindeversammlung in seinem Heimatdorf Epfenbach war, wirft der Zeitung vor, in Kauf zu nehmen, "dass Religionen instrumentalisiert werden, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen". Da brauche man sich nicht zu wundern, wenn Pegida Zulauf bekomme, so Funk. Es bedürfe keines besonderen Zeichens der Versöhnung zwischen den Religionen, sondern mehr Verständnis, Achtung und Toleranz von beiden Seiten. Und wenn es schon um Gesang gehe, dann müsste wohl auch über christliche Melodien in Moscheen geredet werden. Aber als Forderung ist das wohl nicht zu verstehen.