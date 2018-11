Von Martin Weis

Sinsheim. Der Termin für die Eröffnung der neuen Tank- und Ratsanlage Sinsheim Süd in unmittelbarer Nähe zur Rhein-Neckar-Arena und deren Parkplätzen rückt unbarmherzig näher. Schon im November 2014 soll ein wichtiger Teil der Gesamtanlage eröffnet werden. Das erscheint angesichts der im Augenblick fast verödeten Großbaustelle für Laien unvorstellbar.

Zurzeit schaffen hier rund ein Dutzend Bauarbeiter. Die eine Kolonne befasst sich auf dem kleineren der beiden vorgesehen Lkw-Abstellplätze im Südosten der eingeebneten Fläche unterhalb des Hangs mit Fußweg zur Arena mit der Fahrbahnentwässerung. Hier werden am Rand der Fahrbahnen sogenannte Schlitzrinnen angelegt. Diese Rinnen leiten das Oberflächenwasser in ein ausgeklügeltes Entwässerungssystem, das bereits unter der Erde liegt. Am Ende wird die Wasserfracht über die beiden Hauptabwasserrohre in die Rückhaltebecken mit Bodenfilter im Norden knapp neben der A 6 geleitet. Am zweiten dortigen Becken samt Schacht ist die zweite Baukolonne im Einsatz.

Erik Hofmann, Bauüberwacher und Stellvertreter von Bauleiter Alfred Steinfelder im Baureferat Nord des Regierungspräsidiums Karlsruhe (Sitz Heidelberg), bezeichnet den gegenwärtigen Bauabschnitt als "Phase II.1" Die Arbeiten umfassen unter anderem die Herstellung der parallel zur bestehenden geplanten neuen Brücke über die Autobahn. Sie wird den Verkehr zwischen der südlichen und nördlichen Rast- und Tankanlage aufnehmen.

Mit dem Bau wird "im kommenden Frühjahr begonnen." Die Bauzeit veranschlagt Hofmann auf ein Dreiviertel Jahr. Einbezogen in die Maßnahmen im Abschnitt II 1 ist der neue, kombinierte Fuß- und Radweg. Er wird auf der Westseite der neuen Brücke mit einer breiteren Spur berücksichtigt. Im Talbereich wird der asphaltierte Weg neben dem Rückhaltebecken zum Kreisverkehr von L 550 und Dietmar Hopp Straße geführt. Auch der geschotterte Fußweg wird erhalten bleiben, betont Hofmann. Allerdings mit kleinen Änderungen. Er wird mit dem Bau von Brücke und südlicher Auffahrtsrampe ein Stück weiter Richtung Süden zur Talaue geleitet.

Im Mai 2014, so die Planung, werde auch mit dem Bau der Gebäude der neuen Tank- und Raststätte auf der Südseite der Autobahn begonnen. Beide Einrichtungen finden ihren Platz auf der planierten Fläche unterhalb des Firmensitzes der AVR (Abfallverwertungsgesellschaft des Kreises). Die Zuleitungen von Strom und Wasser sowie Schmutz- und Oberflächenwasser sind verlegt.

Die Gebäude von Raststätte und Tankstelle werden von der Tank- und Rast GmbH erstellt. Als "erfreulich" bewertet Bauüberwacher Hofmann den Untergrund im Bereich des Schäfersbruchgrabens. "Einige Monate länger" als ursprünglich angesetzt hat die erfolgreiche Stabilisierung des Ton-Löss-Gemischs unter den aufgeschobenen Erdmassen gedauert. Erkennbar wird, dass die gesamte Tank- und Rastanlage von Norden nach Süden ansteigt. Alle Fahrbahnen werden keine nennenswerte Steigung aufweisen. Ein und ausgefahren von und zur A 6 wird nur über den Kreisverkehr im Westen.

Im nächsten Bauabschnitt kommen die restlichen 188 Lkw-Parklätze auf dem Areal der alten Tank- und Raststätte dran. Die Gebäude werden bis Frühjahr 2015 abgerissen, das Gelände um 2,50 Meter höher gelegt als die bisherigen Lkw-Stellplätze. Wie weit diese Planungen einzuhalten sind, hängt, so Hofmann, weitgehend von günstiger Witterung ab.