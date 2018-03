Anregungen und Austausch zwischen Ehren- und Hauptamtlichen in der badischen evangelischen Landeskirche: In der Turnhalle der Carl-Orff-Schule war ein Markt der Möglichkeiten aufgebaut. Foto: Kegel

Sinsheim. (tk) Wie macht man authentischen Gottesdienst und Gemeindearbeit auf Höhe der Zeit? Wie erreicht man glaubensferne Bevölkerungskreise? Wie rüsten sich Ehrenamtliche für verantwortungsvolle Aufgaben in Flüchtlingsarbeit oder Hospizdienst? Wie geraten Kinderbibelwochen lehrreich und spannend? Und welche Hilfen und Tipps gibt es von den Profis? Der "Tag für Engagierte" der evangelischen Landeskirche in Baden beantwortete solche Fragen und versammelte am Samstag Christen aus ganz Baden in der Stadt.

Christoph Ambiel ist ein junger Sinsheimer. Der 35-Jährige, der sich gefühlt schon ewig kirchlich engagiert, schleppte für die Martin-Luther-Gemeinde heute nur Stühle und wies Hunderten von Menschen den Weg zu den 34 Workshops an drei Sinsheimer Orten. Vera Baur-Finck, Kirchengemeinderätin und Sinsheimerin, hat zwei davon besucht - "Willkommenskultur in Kirchengemeinden" und "Spirituelle Ressourcen für Selbst- und Seelsorge" - aber auch, wie etwa 60 örtliche Helfer, hinter den Kulissen zum Gelingen des Tags beigetragen.

Gezeigt wurde ein modernes Bild der Gemeindearbeit, das seinen Engagierten passende "Tools" an die Hand gibt. Oder vom idealen "Setting" spricht: Ein Gemeindehaus, direkt gegenüber eine Schule mit vielen Zimmern für Arbeitskreise und einer Halle für den Markt der Möglichkeiten, zwei binnen weniger Gehminuten erreichbare Kirchen; auf dem Weg schon die nächste Schule - das Sinsheimer "Setting", es war ideal. "Und bietet tatsächlich gelebte Ökumene", sagte Veranstalter Matthias Kreplin vom Oberkirchenrat: Den Workshop in der von "Le Corbusiers" inspirierten Moderne der katholischen Stadtkirche zum Thema "welche Räume wir für unser Gottesbild brauchen", besuchten Dekan Hans Scheffel und der katholische Stadtpfarrer Wolfgang Oser dann gemeinsam.

55 000 Ehrenamtliche hat die evangelische Landeskirche in Baden, vom Besuchsdienst bis zu den diakonischen Einrichtungen, in Jugendarbeit und Kirchenmusik, Tendenz steigend. Und peilt man mit etwas Wohlwollen über den Daumen, war mit den 500 Teilnehmern ein knappes Hundertstel davon in Sinsheim. Die Trennlinie Haupt- und Ehrenamtliche zu ziehen, sei sekundär, weshalb von "Engagierten" gesprochen wurde, sagt Axel Wermke, Präsident der Landessynode, übrigens Ehrenamtlicher.

Effekte eines solchen Tag seien neben der Würdigung der Arbeit "außerhalb des reinen Danks", die Wahrnehmung als "Volkskirche" mit gemeinsamem Kern Glaube in unterschiedlichsten Ausdrucksformen und Beteiligungsarten, sagte Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh (> Interview). Ein Tagungsbeitrag von 20 Euro pro Teilnehmer war dennoch zu entrichten; teilweise erstattet vom zuständigen Pfarramt.

Lange rote Schals mit Luther-Konterfei wiesen frühzeitig auf das Jubiläum 500 Jahre Reformation im kommenden Jahr hin, an dem sich auch die Sinsheimer evangelische Kirchengemeinde mit rund 20 unterschiedlichen Aktivitäten beteiligen will. Außerdem sollen T-Shirts mit dem Slogan "Ich bin so frei" und eine Plakataktion mit so genannten "Testimonials" zeigen, "wozu oder wovon der Glaube die Menschen befreit", stellte Dr. Daniel Meier, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Landeskirche, die Kampagne vor.

Fahnen in der Haupt- und Bahnhofstraße wiesen gestern noch aufs Jubiläum und den "Tag für Engagierte" hin.