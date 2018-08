Von Hans-Joachim Of

Zuzenhausen/Hamburg. Etwa 100 TSG-Anhänger hatten sich am vergangenen Samstag in aller Herrgottsfrühe im Trainingszentrum Zuzenhausen bei "Emils Kiosk" eingefunden, um in zwei Bussen die rund 650 Kilometer lange Reise nach Hamburg anzutreten. Es galt, ihre zuletzt so erfolgreiche Mannschaft gegen den Bundesliga-Dino HSV im mit 54.000 Zuschauern ausverkauften Volksparkstadion zu unterstützen.

1899-Urgestein und "Reiseleiter" Emil Vetter hatte im Vorfeld kräftig die Werbetrommel gerührt, sein Organisationstalent bewiesen und die Fanschar auf die Begegnung eingeschworen. Schon kurz nach der Abfahrt sangen die Fans im Bus - zu diesem Zeitpunkt dachte keiner im Traum daran, dass man anderntags die Rückreise mit leeren Händen antreten würde.

Dauerkartenbesitzer Bernd Philipp aus Dielheim tippte wie die ebenfalls in Dielheim wohnenden Manfred Weidner und Theresia Burato auf einen klaren 0:2- oder sogar 0:3-Auswärtssieg. Norbert Schell aus Tiefenbach, bei nahezu jedem Spiel in der Fremde mit an Bord, hat bisher alle 150 Hoffenheim-Heimspiele in der Ersten Bundesliga hautnah im Fanblock miterlebt und prognostizierte einen 1:3-Erfolg "seiner" Mannschaft.

Der einstige Landesliga-Fußballer und "linke Läufer" Fritz Odenwald aus Neckargemünd, mit 84 Jahren wieder einmal der Älteste in der Runde, meinte kurz und knapp: "Hauptsache wir gewinnen". Manuel Schmitz aus Meckesheim war zum ersten Mal bei einem Auswärtsspiel dabei und sagte einen 1:3-Sieg voraus. Auch Vanessa Heller aus Eschelbach, die bei den Spielen in der Sinsheimer Arena ihre Lieblingsmannschaft stets zusammen mit den Rhein-Neckar-Supporters anfeuert, konnte sich nicht vorstellen, ohne etwas Zählbares nach Hause zu kommen. Lediglich Eugen Epp aus Wiesloch wäre mit einem 2:2-Remis "nicht unzufrieden" gewesen.

Als man auf Höhe von Hannover einen Stau umfahren musste, wurde klar, dass die noch vor dem Anpfiff anvisierte Stadtrundfahrt entfallen muss. Später wurde bekannt, dass ein weiterer Bus mit der Supporters-Fangruppe 200 Kilometer vor Hamburg umkehrte, weil es nicht mehr möglich war, rechtzeitig zum Spielbeginn vor Ort zu sein.

Nach dem Schlusspfiff war allen Reisenden bewusst, dass ihre Voraussagen gründlich in die Hose gegangen waren. Der HSV hatte aus den vergangenen neun Heimspielen den siebten Sieg geholt und die Elf um Kapitän Sebastian Rudy mit 2:1 bezwungen. Markus Gisdol, der Hoffenheim von 2013 bis 2015 trainierte, hat den HSV stabilisiert. Am Sonntag schrieben die einheimischen Blätter von einem spektakulären HSV-Sieg und einer klar überlegenen Heimelf.

Die Hoffe-Fans bemängelten am Abend und auf der Heimreise am Sonntag, dass im Gegensatz zum Bayern-Spiel bei manchen ihrer Kicker Einstellung und Biss gefehlt habe. Auch die Torchancenverwertung sei mangelhaft gewesen. Zudem habe die Mannschaftsaufstellung viele Fragen aufgeworfen. Ein morgendlicher Besuch des berühmten Hamburger Fischmarktes und die anschließende Hafenrundfahrt entschädigten die weit gereisten TSG-Fans für die entgangenen Punkte aber ein wenig. Auf dem Heimweg wurden erste Hochrechnungen zum anstehenden Bundesligafinale und dem greifbar nahen Champions-League-Platz angestellt. Als man am Sonntagabend wohlbehalten im Kraichgau eingetroffen war, waren sich alle einig: Am Samstag werden drei Punkte gegen Borussia Mönchengladbach eingefahren.