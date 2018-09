Sulzfeld. (db) Mit Werken der Komponisten Anton Rubinstein und Frédéric Chopin umrahmte ein Duo der Jugendmusikschule Bretten den kleinen Festakt zur Einweihung des neuen Baugebietes "Kürnbacher Weg II". Der Auftakt mit klassischer Musik war bewusst gewählt, denn die Nebenstraßen im Neubaugebiet sind nach den großen Komponisten Franz Liszt, Antonio Rossini und Frédéric Chopin benannt.

Mit dem obligatorischen Durchtrennen eines Bandes gab Bürgermeisterin Sarina Pfründer den Straßenverkehr für das Neubaugebiet frei. Und da gab es gleich eine Überraschung für die zahlreich gekommenen Gäste: Die erste Testfahrt wurde von den Kindergartenkindern des Kindergartens "Die Brücke" absolviert. Die sausten mit ihren luftballongeschmückten Bobbycars und Trettraktoren die Straße hinunter, um die grünen und blauen Ballons anschließend vor dem staunenden Publikum in die Lüfte steigen zu lassen.

Viel Lob gab es zuvor für die Baufirmen, die in knapp sieben Monaten den ersten Bauabschnitt schneller als geplant fertiggestellt hatten. "Von der Ausschreibung her, hätten die Baufirmen bis Jahresende Zeit gehabt", stellte Bürgermeisterin Sarina Pfründer in ihren Grußworten heraus.

Die Gemeinde habe eine Zeit lang auf ein Neubaugebiet verzichtet, um innerörtliche Baulücken zu schließen. Das Baugebiet war nun aber zur Aufrechterhaltung konstanter Einwohnerzahlen unverzichtbar.

Derzeit sind elf Bauplatzreservierungen zugesagt. Weiter liegen 24 Bauplatzanfragen zum Bau von Einfamilienhäusern vor. Optionen mit Bauträgern bestehen darüber hinaus auf vier speziellen Plätzen zur Errichtung von Mehrfamilienhäusern. Insgesamt bietet der nun fertig gestellte, erste Bauabschnitt Platz für 32 Einfamilienhäuser. Bauanträge können ab sofort eingereicht werden. In weiteren zwei Bauabschnitten, die in Planung sind, soll die Zahl der Bauplätze auf insgesamt 101 steigen.

Des Weiteren gab Bürgermeisterin Sarina Pfründer bekannt, dass ab Januar 2017 ein Gutscheinheft an Neubürger im Wert von 450 Euro ausgegeben wird. 30 Sulzfelder Unternehmen haben sich finanziell mit Geld- und Sachgutscheinen an dieser Aktion beteiligt.

Ebenso ging Pfründer auf den Kreisverkehr auf der L 593 ein. Da der Kreisel außerörtlich liegt, ist für dessen Innengestaltung eine Mindesthöhe von zwei Meter vorgeschrieben. Die Carl-Orff-Straße wurde durch das Neubaugebiet bis zum Kreisel verlängert. Diese Tangente entlaste damit die innerörtlichen Wohngebiete.

Bauplaner Berthold Edin zeigte sich mit der Umsetzung der Bauarbeiten zufrieden. Der Bau des Kreisels sei trotz des Gefälles der Landesstraße optimal gelungen, das Neubaugebiet mit 1,1 Kilometer neuer Straßen gut befahrbar. Bauleiter Benjamin Betz vom Bauunternehmen Wolff & Müller dankte den Anwohnern der Goethestraße für ihre Geduld und das gute Miteinander. Die bestehende Goethestraße wurde im Zuge der Erschließungsarbeiten komplett erneuert. Ein großes Thema war dabei die Verlegung einer neuen Wasserleitung bis in die Häuser.

Abschließend trug die Anwohnerin Hanna Guggolz ein selbst getextetes Gedicht auf das Neubaugebiet vor.