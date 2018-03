Die Besucher der Gesundheitsmesse konnten sich nicht nur informieren, sondern in vielen Fällen auch gleich ausprobieren: Wie hier bei der Klangschalenentspannung ... Fotos: Brötzmann

Sulzfeld. (db) Wohlbefinden, gesunder Genuss, Bewegung, Prävention, Therapie und Behandlung standen am Wochenende im Mittelpunkt der ersten Sulzfelder Gesundheitstage. Kompetent und professionell präsentierte sich - aus dem Stand heraus - die erste Gesundheitsmesse in der Ravensburghalle, die wegen des Andrangs durchaus als richtungsweisend bezeichnet werden darf. Der Höhepunkt zum Abschluss des Themenjahres "Gesund aufwachsen und leben in Sulzfeld" ist gelungen und dürfe im präsentierten Leistungsspektrum sogar die "Regio-Schau" übertroffen haben.

Die Zahl der Aussteller korrigierte Jürgen Bergsmann, Vorsitzender des Gewerbevereins, am Freitagabend zur Eröffnung der Messe mit insgesamt 42 nach oben. Im Beisein von Vertretern des Landesgesundheitsministeriums und des Landratsamtes Karlsruhe, darunter Landrat Christoph Schnaudigel, eröffnete Bürgermeisterin Sarina Pfründer die Gesundheitsmesse. Zuvor hatte das Comedy-Duo Pico Bello's "Schräge Professoren" für die heitere Einstimmung des Publikums gesorgt.

Für das Gelingen der Ausstellung haben sich Unternehmen, Organisationen und Dienstleister mächtig ins Zeug gelegt, um eine Messe auf hohem Niveau zu präsentieren. Dazu beigetragen hatten nicht nur Anbieter aus dem klassischen Dienstleistungsbereich zum Thema Gesundheit, sondern auch Handwerksbetriebe, die zum Thema Wohnen und Wohlbefinden informierten. Dusch-WC, Infrarotdusche und Badlichttherapie standen dabei ebenso auf dem Programm wie allergiefreie und atmungsaktive Innenputze oder Putze aus Lehm als ökologische Lösung für eine angenehme Wohnraumatmosphäre. Ein Bett aus Zirbelkiefernholz fördert einen ruhigen und entspannten Schlaf, und bei Gesundheitsreisen geht auch bei den Männern der Trend zur Wellness.

Das Thema Gesundheit zieht sich so durch alle Bereiche des Lebens und zeigt sich generationsübergreifend. Von der Logopädie für Kinder bis zum Altenheim reichte das Spektrum der klassischen Gesundheitsbetreuung. Shiatsu, eine japanische Fingerdruckmassage, wie auch eine Klangschalenentspannung konnten auf dem Rundgang durch die Messe ausprobiert werden. Ergänzt wurde das vielfältige Angebot an den Ständen durch ein umfangreiches Rahmenprogramm an Vorträgen und Workshops, bei denen es zum Beispiel um Gelenk- und Rückenschmerzen oder Bluthochdruck und Diabetes ging. Ernährung und Bewegung waren weitere Themen im Messekonzept.

Knapp ein Jahr Vorbereitungszeit, die sich gelohnt hat, konstatierte Jürgen Bergsmann zur Halbzeit des Messegeschehens am Samstag und zeigte sich mit Besuchsfrequenz und Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Ob es eine Fortsetzung geben wird, macht Bergsmann von den Erfahrungen der Aussteller abhängig. Mit einem Blick in die Zukunft prognostiziert er aber schon mal: "Bei einer Neuauflage der Messe werden wir wohl künftig zwei Hallen brauchen".