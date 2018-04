Sulzfeld. (db) Eine Punktlandung erreichte die Gemeinde Sulzfeld beim Abschluss des Haushaltsjahres 2015. Einnahmen und Ausgaben hielten sich sowohl im Verwaltungshaushalt mit 10,2 Millionen Euro als auch im Vermögenshaushalt mit und 1,4 Millionen Euro die Waage. Somit verlief das Geschäftsjahr 2015 ohne Fehlbetrag.

Entgegen der Planung konnten dem Vermögenshaushalt statt 986.800 Euro sogar 1,1 Millionen Euro zugeführt werden. Auf der Einnahmeseite verbuchte die Kommune einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2,2 Millionen Euro, bei den Gewerbesteuereinnahmen 1,0 Millionen Euro und lag damit leicht unter den Planansätzen. Bei den Ausgaben schlugen die Kreisumlage wie geplant mit 1,3 Millionen Euro und die FAG-Umlage mit einer Million zu Buche, die sich damit auf einem hohen Niveau bewegen.

Von einem geplanten Darlehen in Höhe von 850.000 Euro mussten nur 200.000 Euro aufgenommen werden. Die Schulden im Gemeindehaushalt beliefen sich zum Jahresende 2015 auf knapp 4,4 Millionen Euro, was rechnerisch 923 Euro pro Einwohner entspricht. Die Verschuldung für Finanzierungsprojekte außerhalb des Haushaltes beträgt knapp 1,7 Millionen Euro, was die Pro-Kopf-Verschuldung um weitere 355 Euro steigen lässt.

Die eigentlich geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte vermieden werden. Mit einer Zuführung stieg diese zur Jahreswende auf 463.103 Euro. Die Rücklage aus dem E-Werk bewegte sich mit 273.309 Euro im Planbereich. Bei der gemeindeeigenen Stromerzeugung durch Fotovoltaikanlagen erwirtschaftete die Kommune eine Rendite von 10,8 Prozent und eine Stromeinsparung von 12.930 Euro.

Weniger positiv sah das Jahresergebnis bei den gemeindeeigenen Versorgungsbetrieben aus. Diese fuhren zum Jahresende 2015 ein Defizit von 66.961 Euro ein. Davon entfallen 19.124 Euro auf das Wasserwerk und 47.837 Euro auf die Nahwärmeversorgung. Trotz eines deutlich positiven Ergebnisses bei den vereinnahmten Wassergebühren rutschte das Gesamtergebnis aufgrund hoher Unterhaltungsmaßnahen in Höhe von rund 97.000 Euro für das Leitungsnetz der Gemeinde ins Minus.

Die Nahwärmeversorgung im Bereich des Schulgeländes hatte noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Hier dürfte sich jedoch die Zahl der Abnehmer in Zukunft noch erhöhen. Die Schulden beim Wasserwerk beliefen sich Ende 2015 auf zwei Millionen Euro. Die Nahwärmeversorgung stand zur Jahreswende mit 500.000 Euro in der Kreide. Die Bilanzsumme für beide Geschäftszweige zusammengenommen belief sich auf 2,8 Millionen Euro.