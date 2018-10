Unter dem Dach in acht Meter Höhe sind die 18 Nisthilfen - je neun für Fledermäuse und für Mehlschwalben - an der Ravensburghalle angebracht. Foto: Endres

Von Michael Endres

Sulzfeld. Sozialer Wohnungsbau einmal anders: In gemeindeeigenen Nistkästen dürfen sich künftig Mehlschwalbe und Fledermaus wohlfühlen - sie bekamen jetzt von offizieller Seite ein gemachtes Nest und sollen sich hier ansiedeln. Im Zusammenhang mit der millionenschweren Sanierung der Ravensburghalle sind jetzt auch in die Fassade der Turn- und Veranstaltungshalle Brutmöglichkeiten eingebaut worden. Ein Novum, wie Bürgermeisterin Sarina Pfründer bei der Vorstellung betonte. Denn die handelsüblichen Bruthöhlen aus Holzbeton eines bekannten Nistkastenherstellers sind in rund acht Meter Höhe unauffällig Richtung Bachstraße angebracht.

Was sich eigentlich als nichts Besonderes anhört, bedeutete allerdings für das Architekturbüro Neuland: Die komfortablen Wohnungen für Fledermaus & Co sollten ästhetisch-architektonische Aspekte der Ravensburghalle berücksichtigen. "Allerdings hat uns die bauliche Realisierbarkeit einiges Kopfzerbrechen bereitet", wie Michael Hammann vom Büro ARC Architekten (Karlsruhe) erklärt. Denn ein wichtiger Aspekt der Generalsanierung der Ravensburghalle gilt der energetischen Ertüchtigung.

Die Halle wird fürs Energiesparen gedämmt und die Fassade entsprechend dick mit 18 Zentimeter Dämmstoff eingepackt. Da darf es keine Wärmebrücken geben - die rächen sich mit der Zeit mit Tauwasserbildung und Schimmel. "Wir konnten das Problem mit spezieller Dämmung lösen", erklärte Architekt Hammann. So sieht man an der Südost- und Ostseite der Ravensburghalle künftig nur die kleinen Einfluglöcher für die Fledermäuse und Mehlschwalben - alles ist in die Fassade "versteckt".

Angetan von der Aktion zeigte sich Jürgen Hauptner, Sprecher des NABU Oberderdingen - Kürnbach - Sulzfeld. "Gerade die Mehlschwalben finden immer weniger Brutmöglichkeiten, da viele alte Bauernhöfe und Gebäude abgerissen werden." Weit über 1000 Euro haben die Nisthilfen gekostet. Für Bürgermeisterin Pfründer ist die Ausgabe allerdings ein wichtiger Beitrag für den Naturschutz. Schließlich sind die je neun Nisthilfen für die Fledermäuse und Mauersegler eine ökologische Ausgleichsmaßnahme für das angrenzende Baugebiet "In der Murr". Dazu ist die Kommune nach dem Naturschutzrecht verpflichtet.