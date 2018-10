Sulzfeld. (db) Mit einem Streuobsterlebnispfad am Ortsrand der Ravensburggemeinde hat die Region im südlichen Kraichgau eine neue Attraktion. Bereits eine Woche nach der Einweihung der Skulpturen entlang des Eppinger Linienweges wurde nun ein weiteres Leuchtturmprojekt des Naturpark Stromberg-Heuchelberg seiner Bestimmung übergeben. Elf interaktive Erlebnisstationen versprechen dem Besucher entlang eines zwei Kilometer langen, ausgeschilderten Pfades ein ganz neues Sinneserlebnis in Sachen Natur.

Neben Wanderern sollen hier vor allem Familien mit Kindern sowie Schulklassen und Kindergärten angesprochen werden. Bei der Idee für diesen Pfad war eines klar: Es soll kein Schilderpfad werden. Stattdessen wurde der gut begehbarer Rundweg in einem alten Streuobstbestand mit ansprechenden Mitmach-Installationen ausgestattet, die auf die Themen Obst, Obstverarbeitung und Streuobstwiese neugierig machen. Mit einem großen Lauschtrichter lässt sich bewusst hineinhören in den Lebensraum Streuobstwiese, wo es summt und zwitschert.

Der Themenbogen entlang des Erlebnispfades ist weit gespannt und reicht von Obstsortenraten an der Streuobstallee, über Totholz bis hin zu Hecken und Sträuchern wo man naschen darf. Andere Erlebnisstationen laden zum Spielen und Erforschen ein. Dabei soll der Blick für die Vielfalt einer erhaltenswerten Kulturland geschärft werden. Untersteichen soll dies als Höhepunkt am Ende des Rundparcours eine Wiesenseilbahn für Kinder, mit der man sich bäuchlings liegend mit Muskelkraft über eine Blumenwiese ziehen kann.

Naturparkvorsitzender Andreas Felchle sprach bei der Einweihung vor zahlreichen Gästen von einem Leuchtturmprojekt. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Obstbauberater Hans-Martin Flinspach vom Landratsamt Karlsruhe verdeutlichte den Nutzen von Streuobstbeständen. Mit so einem Pfad habe man die Möglichkeit junge, interessierte Menschen anzusprechen.

Bürgermeisterin Sarina Pfründer lag es besonders am Herzen das Thema Streuobst herauszustellen. Sulzfeld habe neben dem Weinbau 30 Hektar Streuobstwiesen. Nach der Eröffnung des Erlebnispfades, der mit einem landesweiten Streuobsttag einherging, müssen man nun Aktionen planen. Als optimale Ergänzung zum Erlebnispfad ist in unmittelbarer Nähe ein Obsthof mit Verkauf und Bewirtung projektiert. Auf dem angrenzenden Gelände sollen Wildobstanlagen mit Schlehen, Sanddorn und weiteren Nutzgehölzen entstehen. Die Betreiber möchten sich zudem mit Aktionen zum Thema Obst in der Kinder- und Erwachsenenbildung engagieren.

Einen Vorgeschmack darauf, wie das Thema Obst und Natur vermittelt werden kann, gab es bei der Eröffnung auf dem Parkplatz. Dort wurden an Ständen Fruchtsäfte angeboten, über Nistmöglichkeiten für Vögel und Insekten, sowie über Totholz informiert. Zudem stellten die Heimatfreunde vor, wie man Obst in vergangenen Tagen verarbeitet hat.