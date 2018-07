Eschelbronn. (rw) In den Gemeinden der Region laufen in diesem Jahr die Stromkonzessionen aus oder sind bereits abgelaufen. Mit der Stromkonzession tätigt der Konzessionsinhaber eine Abgabe dafür, dass die Stromleitungen im Boden der Kommune verlegt sind, also eine Art Nutzungsgebühr. In der Regel werden die Konzessionen für 20 Jahre vergeben.

Nach dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" haben sich vor über zwei Jahren die Gemeinden Neidenstein, Zuzenhausen, Meckesheim, Spechbach, Lobbach, Mauer, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg zusammengetan und erhoffen sich dadurch gegenüber dem Energieversorger einen besseren Verhandlungsstandpunkt und einen geringeren Aufwand für jede Gemeinde. Womöglich will man eine eigene Netzgesellschaft gründen und sich so am Netzbetrieb beteiligen. Nicht zu diesem Verbund gehören die Gemeinden Eschelbronn und Epfenbach. Das Einschalten einer kostenträchtigen Unternehmensberatung und das Vorhaben, einer eigene Netzvertriebsgesellschaft ins Leben zu rufen, waren die Gründe für das Ausscheren der beiden Gemeinden.

Im Eschelbronner Gemeinderat wurde jetzt ein Kriterienkatalog diskutiert und beschlossen, der den vier Energieversorgern, die Interesse an der Strombelieferung gezeigt haben, zur Verfügung gestellt wird und an dem sich die Gemeinde bei ihrer Entscheidung über den Zuschlag orientieren kann. Über die einzelnen Kriterien und ihre Gewichtung war man sich im Gremium recht schnell einig. Netzsicherheit, effiziente, preisgünstige und verbraucherfreundliche Versorgung, umweltverträgliche Versorgung, Belange des Vergebenden und Konzessionsvertrag sind Kriterien, wie sie auch in den umliegenden Kommunen in ähnlicher Gewichtung beschlossen wurden.

Martin Schilling wollte den Kriterienkatalog nicht formell beschließen, bevor nicht mit dem Epfenbacher Gemeinderat darüber beraten wurde. Seinem Vorschlag folgte die Mehrheit in der Runde nicht. Das Anforderungsprofil sei gut vorbereitet und könne als Grundlage für weitere Beratungen mit der Nachbargemeinde genutzt werden. Außerdem könne eine gemeinsame Ausschreibung ohnehin nicht erfolgen.

Einzelne Details des Konzessionsvertrags müsse jede Gemeinde mit dem Energieversorger selbst abstimmen mit den spezifischen Anforderungen. Bei zwei Enthaltungen wurde der vorgelegte Kriterienkatalog beschlossen.