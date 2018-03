Die landesweite Auftaktveranstaltung der Streuobstpflegetage findet in Neidenstein statt, wo OGV-Vorsitzender Ludwig Kreß (links) und Bezirksvorsitzender Hans-Dieter Nagelpusch 'Schnittkandidaten' begutachteten. Foto: Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Obstwiesen gehören heute zu den arten- und strukturreichsten Kulturlandschaftselementen in Baden-Württemberg. Ihr landschaftsprägendes Bild zeigt sich besonders während der Blüte in unverwechselbarer Schönheit. "Diese Obstwiesen, die viele Regionen in unserer Heimat prägen, sind eine große Bereicherung für die Natur und den Menschen", erzählen Vorsitzender Ludwig Kreß vom örtlichen Obst- und Gartenbauverein und der Bezirksvorsitzende Hans-Dieter Nagelpusch.

Gemeinsam sind sie bei den letzten Vorbereitungen entlang des Obstbaumlehrpfads in der "Alten Schneiz", denn dort findet am Samstag, 8. März, ab 9 Uhr, die offizielle Auftaktveranstaltung zu den siebten landesweiten Streuobstpflegetagen statt. Das Ganze steht unter dem Motto "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es".

Initiiert hat das Projekt der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL). "Im Mittelpunkt steht das fachgerechte Schneiden möglichst vieler, längere Zeit nicht gepflegter Streuobstbäume, aber auch der Rückschnitt jüngerer Bestände", erklärt Kreß.

Neben den professionellen Schnittlehrgängen haben die Besucher die Möglichkeit, die vielfältigen Produkte der Streuobstwiesen näher kennenzulernen. Dörrobst, Saft, Most und Destillat werden genauso präsentiert wie Literatur und landwirtschaftliche Werkzeuge.

Auch ein Fahrdienst wird angeboten. "Jeder, der sich für den Erhalt der Streuobstwiesen interessiert, ist herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen", wirbt Nagelpusch.

Eine naturnahe und fachgerechte Bewirtschaftung der Streuobstbestände und eine nachhaltige Bestandssicherung seien heute notwendiger denn je. Dabei geht es auch um die Tier- und Pflanzenwelt. "Obstwiesen gehören schon seit über 200 Jahren zu unserem Landschaftsbild. Noch vor 50 Jahren waren diese Obstwiesen, die heute als Streuobstwiesen bezeichnet werden, die Basis für den Erwerbsobstbau."

Drängendes Problem sei der Rückgang der Streuobstflächen und der teilweise schlechte Pflegezustand. "Luft und Licht", so fassen die beiden Obstbauern die wichtigste Regel für einen Schnitt zusammen. "Wenn aus einem Jungbaum ein landschaftsprägender Obstbaum werden soll, geht das nicht ohne Pflege."

Obstbäume in der freien Feldflur seien stets mit Nährstoffen versorgt und gegen Krankheiten geschützt worden. Erst mit der Vernachlässigung der Obstwiesen infolge mangelnder Wirtschaftlichkeit wurden diese Pflegemaßnahmen unterlassen. Mit der Initiierung der Ausbildung zum Fachwart für Obst und Garten sei es dem LOGL gelungen, auch wieder jüngere Personen für die Obstwiesenpflege zu interessieren.

"Diese Nachhaltigkeit zu garantieren, ist auch unsere Aufgabe, denn wir ernten heute von Bäumen, die unsere Vorfahren mit viel Mühe und Aufwand über Jahrzehnte erzogen haben", weiß Kreß. Altbestände können durch einen Erneuerungsschnitt wieder vitalisiert und ihre Lebensdauer und damit auch ihr ökologischer Wert deutlich verlängert werden.