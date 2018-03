Nicht nur die Stadtbahnbaustelle beschäftigt das Baudezernat in den nächsten Wochen stark: "Auch eine ganze Reihe weiterer Straßenbaustellen haben wir abzuarbeiten und wollen daher rechtzeitig informieren", unterstreicht Baubürgermeister Wilfried Hajek.

Das Amt für Straßenwesen hat Neubauten und Sanierungen im Arbeitsprogramm, von der die Verkehrsteilnehmer nach Fertigstellung profitieren - während der Bauzeit ist allerdings zumindest teilweise mit Behinderungen zu rechnen. "Wir stellen die Bauabläufe so ein, dass diese Einschränkungen so gering wie möglich sind. Aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens in den Sommerferien ist es aber sinnvoll, Baustellen in diesem Zeitraum zu konzentrieren", erläutert der Abteilungsleiter Straßenbau, Thomas Bender. Ein Schwerpunkt der Arbeiten liegt in den Heilbronner Stadtteilen.

Größtes Vorhaben ist die Sanierung der Neckargartacher Brücke Nord für 1,5 Millionen Euro. Alle Beläge, Abdichtungen und Übergänge müssen erneuert werden. Die Arbeiten sind bis zum 6. September in zwei Abschnitten geplant. Jeweils eine Fahrspur wird in diesem Zeitraum gesperrt sein. 784 000 Euro kostet die Erneuerung der Kreisstraße zwischen Biberach und Neckargartach, Einmündung Wannenäckerstraße. Ab Montag, 19. August, wird während der dreiwöchigen Bauzeit ein neuer Asphaltoberbau aufgetragen. In dieser Zeit steht nur eine Fahrspur zur Verfügung, die für die Fahrtrichtung Biberach genutzt werden kann. In die Gegenrichtung richtet das Amt für Straßenwesen eine Umleitung über die B 39 und das Gewerbegebiet Böllinger Höfe ein. Die Sanierung der Karl-Wüst-Brücke im Heilbronner Industriegebiet schlägt mit 725 000 Euro zu Buche. Ab der letzten Augustwoche bis Ende September muss die Brücke instand gesetzt werden. Vor allem ist eine Betonsanierung der 1968 gebauten Nordbrücke im Bereich der Gehwege erforderlich. Für die Arbeiten muss lediglich eine von drei Spuren Richtung B 27 gesperrt werden.

Ein Mini-Kreisel entsteht im Stadtteil Neckargartach an der Kreuzung Frankenbacher Straße/Theodor-Körner-Straße/Talstraße. Die Stadt investiert hier 205 000 Euro, um den Verkehrsfluss zu verbessern und folgt damit einem Wunsch der Anlieger. Während der Bauzeit, die sich über die ganzen Sommerferien erstreckt, verbleibt in der Frankenbacher Straße lediglich eine Fahrspur mit Baustellenampel. Die Theodor-Körner-Straße wird in dieser Zeit zur Einbahnstraße.

Im Zuge des Neubaus der Volksbank wird auch der Gehweg zwischen Moltkestraße und Titotstraße erneuert. Dafür hat die Stadtverwaltung eine erhöhte Ausbauqualität mit Betonsteinpflaster gewählt, die der in der nördlichen Allee entspricht. Neben neuen Baumquartieren entstehen hier auch zwei moderne Buswartehäuschen für den Regionalbusverkehr. Während Leitungsarbeiten bereits angelaufen sind, werden die eigentlichen Pflasterarbeiten erst Ende September bis Ende Oktober erfolgen. Die Kosten teilen sich die Volksbank und die Stadt Heilbronn, der städtischen Anteil beträgt rund 200 000 Euro.

170 000 Euro investiert das Amt für Straßenwesen in den Teilumbau des Kreisels Heidelberger Straße/Sinsheimer Straße/Kastanienweg im Stadtteil Böckingen. Hier gilt es durch die Umgestaltung der Randbereiche und eine neue Randeinfassung des Innenkreisels einen Unfallschwerpunkt zu beseitigen. Der einfache Teilausbau hat bereits in dieser Woche begonnen und läuft bis zum Ende der Sommerferien. Einen neuen Straßenbelag erhält der Konrad-Adenauer-Platz sowie angrenzende Straßenbereiche bis zur Paul-Göbel-Brücke. Der konkrete Baubeginn richtet sich nach dem Fortschritt der Stadtbahnbaustelle. Kosten: 160 000 Euro. Während der Bauzeit muss mit der Sperrung einzelner Fahrstreifen gerechnet werden.