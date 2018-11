Sinsheim. (mw) Die Vorbereitungen zur "Rhein-Neckar-Schau", einer Verbrauchermesse, die ihre Premiere im kommenden Februar in der Sinsheimer Messehalle 6 feiern wird, laufen auf Hochtouren. Zu dieser Messe vom 14. bis 16. Februar haben sich bereits über 120 Aussteller angemeldet. Veranstalterin Regina Rieger aus Rastatt geht davon aus, dass mit weiteren Anmeldungen noch in den nächsten Woche zu rechnen ist.

Mit der neuen Veranstaltung in Sinsheim soll der Erfolg ihrer Messen "Balingen pur", "Seepark-Schau" in Pfullendorf und die "Messe am Hochrhein" in Waldshut-Tiengen, die mehrere zehntausend Besucher zählen, fortgesetzt werden. Regina Rieger zeichnet derzeit für sechs bestehende Messeveranstaltungen im deutschen Südwesten verantwortlich.

Ein Glanzlicht dieser neuen Messe werden die Koch-Shows sein, die in der eigenen Koch-Arena in der Halle über die Bühne gehen. Bekannte Namen, wie Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt (Traube Tonbach), Jörg Hammer oder Jürgen Hanser, (Restaurant Heitlinger in Östringen-Tiefenbach) haben zugesagt, so berichtete Regina Rieger der RNZ. Mit weiteren Spitzenköchen darunter Uwe Krepp (Villa Waldeck, Eppingen) treten Vertreter exzellenter Küchen aus dem "Ländle" an den Herd.

Begleitet werden die Aktionen von der Degustationen edler Weine, verschiedener ausstellender Winzer. Geplant sind dazu Kaffeeseminare, Olivenölverkostungen und ein Testrunde für schwäbische Whiskys.

Im Café-Garten sind täglich mehrmals Expertenrunden zu Gesundheitsfragen mit ortsansässigen Medizinern und Therapeuten vorgesehen. Im Ausstellungsbereich Gesundheit und Vitalität rückt der gesunde Rücken in den Fokus. Rückengerechtes Liegen oder Sitzen, Schlafsysteme oder Sitzmöbel sollen Entlastung fürs beanspruchte Kreuz bringen. In Ergänzung zu den Angeboten an den Ständen finden im Cafégarten Interviews mit Orthopäden, Therapeuten und Hersteller rückengerechter Schlaf- und Sitzmöbel statt.

Auf der Showbühne läuft mindestens einmal täglich eine Frisurenshow. Sinsheimer Friseure zeigen neueste Schnitttechnik und trendige Frisuren, geben Besuchern Tipps für flottes Haarfinishing.

Musik- und Tanzschulen haben Auftritte zugesagt, werden musikalische Kostproben liefern und Tanzvorführungen zeigen. Sportliches bieten verschiedene Fitnessstudios. Dazu zeigen Garten- und Landschaftsbaubetriebe aktuelle Gartenideen. Passen dazu gibt es Skulpturen, dekorative Accessoires, Gartenmöbel und Grillsystemen.

Der Ausstellungsbereich um Bau- und Wohntrends widmet sich besonders dem Thema Energiesparen. Es werden moderne Heizungsanlagen, Wärmedämmung, Fenster und Türen und Wintergärten und moderne Lösungen für den Sonnenschutz vorgestellt. Alle Gewerke, für den Neubau, die Haussanierung oder Renovierung und Dienstleistungen sind vertreten.

Info: An allen drei Messetagen ist die Messehalle 6 von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet sechs Euro, ermäßigte Karten gibt es für vier Euro.