Sinsheim-Steinsfurt. (app) Der größte Stadtteil Sinsheims wird im nächsten Jahr einen Gedenkplatz für die NS-Opfer erhalten. Dies beschloss jetzt der Ortschaftsrat einstimmig. In Verbindung mit der Umgestaltung des Geländes rund um die ehemalige Synagoge soll dieser Beschluss verwirklicht werden. Die Grundlage für diese Entscheidung bildete die Vorlage eines Arbeitskreises zwischen Vertretern des Ortschaftsrates, der Freunde des Lerchennestes und des Vereins Alte Synagoge. Letztere wollten vor über zwei Jahren Stolpersteine für die jüdischen NS-Opfer verlegen. Der Ortschaftsrat lehnte dies ab und griff die Anregung der Freunde des Lerchennestes auf, welche das Gedenken an die NS-Opfer global im Rahmen der Geschichtsstationen angesiedeln wollten.

Als die Stadt die ehemaligen Leonhardtschen Grundstücke erworben hatte und nun eine Neugestaltung dieses Areals anstand, regte Ortsvorsteher Rüdiger Pyck an, den geplanten NS-Opfer-Gedenkstein nicht in dem Bereich zu erstellen, wo früher die meisten jüdischen Einwohner wohnten, sondern nahe der ehemaligen Synagoge. Aus diesem Grunde wurden Vertreter des Vereins Alte Synagoge in den Arbeitskreis aufgenommen. Zudem war Dezernatsleiter Tobias Schutz von der Verwaltung involviert. Der Arbeitskreis einigte sich auf eine neue Variante: Im ehemaligen Karl Leonhardtschen Garten soll ein Gedenkplatz gestaltet werden, auf dem an alle in den Jahren der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu Leid und Tod gekommenen Steinsfurter erinnert werden kann.

Der abgesegnete Vorschlag sieht vor, auf einer gepflasterten Fläche für jeden geschädigten Personenkreis separate Platten zu verlegen - seien es für ehemalige jüdische Einwohner, politische Gefangene und Zwangsarbeiter, Homosexuelle, Sinti und Roma - und Menschen, die als sozial minderwertig eingestuft oder mit körperlicher/geistiger Behinderung Opfer des Euthanasie-Programms geworden sind. Namen werden darauf nicht aufgelistet.

Der Gedenkplatz wird zwischen der ehemaligen Synagoge, einem noch zu erstellenden kleinen Nebengebäude für diese und der zwischenzeitig verkauften Freifläche des abgerissenen Leonhardtschen Areals entstehen. Durch diese neue Gestaltung erfährt zudem die kurvenreiche, vielbefahrene und teilweise unübersichtliche Passage der Dickwaldstraße bessere Sichtverhältnisse.