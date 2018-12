Sinsheim-Steinsfurt. (app) Muss der Ortschaftsrat einen weiteren Nackenschlag innerhalb kurzer Zeit hinnehmen? Nachdem vor einigen Wochen der Aufnahmeantrag des Ortskerns in das Landessanierungsprogramm zum vierten Male negativ beschieden wurde, droht nun auch die Erweiterung des Baugebietes Hettenberg zu scheitern. Beide Projekte sind ein seit vielen Jahren anhängiges Dauerthema im Ortschaftsrat.

Wie Ortsvorsteherin Ursula Brenner bei der letzten Sitzung mitteilte, stehen die Chancen für die Verwirklichung der Erweiterung des attraktiven Baugebietes Hettenberg nicht gut. Zumindest einer von zwei Eigentümern im Einzugsbereich der geplanten Umlegung liegende Grundstücke hat sich gegen einen Verkauf seines Grundes an die Stadt und damit die Umlegung ausgesprochen. Mit dem zweiten noch unschlüssigen Grundstücksbesitzer wird noch verhandelt. Ursprünglich sollte im März durch den Gemeinderat die Entscheidung getroffen werden, ob der Hettenberg erweitert werden soll oder nicht. Beim Neujahrsempfang im Januar hatte Oberbürgermeister Jörg Albrecht angekündigt, dass dieses Neubaugebiet nur dann umgelegt werde, wenn 75 Prozent des Umlegungsareals sich in städtischem Besitz befinde. Dies scheint nun zu scheitern. Für die Entwicklung von Steinsfurt wäre dies ein großer Rückschlag, da zurzeit kein erschlossener Baugrund zur Verfügung stehe, war sich das Dorfgremium einig. 35 Bauplätze liegen zwar im ganzen Ortsgebiet verteilt, sind aber im Privatbesitz und wurden bislang nicht an Kaufinteressierte veräußert. Zahlreiche Bauwillige, die gerne im größten Stadtteil ein neues wollen, haben in den letzten Jahren sich immer wieder über diesen Zustand und den schleppenden Fortgang der Hettenbergerweiterung beschwert. Sie konnten kein Verständnis für die nun seit über einem Dutzend Jahren sich hinziehende Umlegung aufbringen.

Beim Ortschaftsrat erzeugt dieser Schwebezustand keine Freude. Erwin Frank kritisierte: "Es kann doch nicht sein, dass zwei Eigentümer das ganze Vorhaben verhindern." Dr. Thomas Schumacher regte an, über Kompromisse nachzudenken. Rüdiger Pyck warnte, vor der "festgelegten Linie abzuweichen." Vertreter der Stadt, so Ortsvorsteherin Brenner, verhandeln noch einmal mit den beiden verkaufsunwilligen Eigentümern.

Die Ergebnisse sollen laut Ursula Brenner bis zur der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates vorliegen.