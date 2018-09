Sulzfeld. (db) Visionen darf man ja haben. Das war der erste Eindruck, den Bernd Messerschmid, Vorstandsmitglied des Badischen Sportbundes, bei der ersten Präsentation der Sulzfelder Sporthalle hatte. Jetzt habe er ein gutes Gefühl, dass der Bau gelingen wird, wie er beim Spatenstich jetzt formulierte.

Er könne sich in seiner langen Amtszeit nicht daran erinnern, dass ein Verein ein solches Großprojekt komplett in eigener Regie in Angriff genommen hätte. Mit dem Spatenstich geht nun ein Millionenprojekt in die Realisierungsphase, das der Verein selbst finanziert. Auf dem jetzigen Parkplatzgelände entsteht neben Schule und Ravensburghalle eine vereinseigene Sporthalle mit 1200 Quadratmeter Fläche und einem seitlichen, zweistöckigen Anbau. 20 x 40 Meter groß wird die Spielfläche sein. Die Halle ist mittig teilbar. An Baukosten rechnet man mit 900.000 Euro Netto.

"Vor knapp drei Jahren haben wir das Projekt das erste Mal vorgestellt", erinnerte Frank Mayer vom Turnverein. Er ist einer der Hauptinitiatoren des Vorhabens. Der richtige Standort für die Halle war dabei ein grundlegender Bestandteil der Überlegungen. Die Vorteile seien auch ein Standortvorteil für die Gemeinde, führte Mayer aus. So sei die Halle das beste Jugendzentrum. Auch für Ältere und Senioren werde es künftig mehr Angebote geben und zu guter Letzt diene die Halle auch der Wirtschaftsförderung, denn man könne sich hier Messen und Ausbildungsbörsen vorstellen. Abschließend meinte Mayer: "Wir haben viel Bürokratie hinter uns und nun zehn Monate Bauzeit vor uns". Jürgen Widmann, Vorsitzender des Sulzfelder Turnvereins, erinnerte daran, dass die Initiative mit viel Herzblut angegangen wurde. "Seit Jahren diskutieren wir darüber, das Sportangebot zu verbessern. Ist der Nutzen groß genug, so ist die Investition gerechtfertigt, meinte er weiter. Dies sei eine einmalige Chance, die Raumnot zu beseitigen. Die neue Halle wird künftig vieles zulassen, was bisher nicht machbar war. Widmann dankte allen, die an der Projektplanung beteiligt waren und verkündete stolz, dass der Grund und Boden auf dem die Halle nun gebaut werde, seit im Eigentum des Vereines ist. Richtfest soll bereits in diesem Jahr gefeiert werden. Bürgermeisterin Sarina Pfründer würdigte den Spatenstich als Start für ein Jahrhundertprojekt für den Turnverein. Der TV mit 1200 Mitgliedern zeige, dass er ein solches Projekt schultern kann. "In Zukunft haben wir an diesem Ort zwei getrennte Hallen und einen gemeinsamen Servicebereich".

Damit sprach sie das erweiterte Foyer an, das auch als Schulmensa genutzt wird und nach dem Umbau mit Beginn des Schuljahres 2013/14 in Betrieb gehen soll. Drei Wünsche gab die Rathauschefin dem Turnverein auf den Weg: Viel Ehrgeiz, Ausdauer und Teamgeist.