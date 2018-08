Sinsheim/Bruchsal. (wok) Das Hospiz in Adersbach, die Nachtwanderer in Bad Rappenau oder auch der Bürgerbahnhof in Sulzfeld, sie alle haben in den letzten Jahren schon stattliche Geldpreise beim Bürgerpreis der Sparkasse Kraichgau gewonnen. "5000 Euro sind insgesamt auch dieses Jahr wieder ausgeschrieben bei Deutschlands größtem Ehrenamtspreis, dessen Startschuss für den Kraichgau jetzt für die Aktion 2014 gefallen ist", so Projektbetreuer Willi Ernst von der Sparkasse Kraichgau. Hintergrund Hintergrund Bewerbungsunterlagen erhält man in jeder Filiale der Sparkasse Kraichgau sowie in Rathäusern und Bürgerbüros, oder online unter www.sparkasse-kraichgau.de.

Bewerbungsunterlagen erhält man in jeder Filiale der Sparkasse Kraichgau sowie in Rathäusern und Bürgerbüros, oder online unter www.sparkasse-kraichgau.de. Anmeldeschluss ist 30. Juni 2014. Für Fragen: Willi Ernst, 07251/77-3207; E-Mail: willi.ernst@sparkasse-kraichgau.de.

Anmeldeschluss ist 30. Juni 2014. Für Fragen: Willi Ernst, 07251/77-3207; E-Mail: willi.ernst@sparkasse-kraichgau.de.

Das Thema lautet: "Vielfalt fördern - Gemeinschaft leben!" und steht ganz im Zeichen einer starken, vielfältigen Gesellschaft. Der Bürgerpreis würdigt Personen, Gruppen, Projekte oder Initiativen, die mit ihrem freiwilligen Engagement den Gemeinschaftssinn stärken und das Miteinander verbessern. Dies kann alle Lebensbereiche betreffen: Arbeit, Schule, Freizeit, Sport, Kultur, Familie oder das gesellschaftliche und soziale Umfeld im Allgemeinen. "Man muss sich nur bewerben", ermuntert Willi Ernst potenzielle Kandidaten.

"Bürgerschaftliches Engagement erweckt die Vielfalt unserer Gesellschaft zum Leben. Es verbindet Menschen und fördert den Austausch. Eine vielfältige Gesellschaft ist immer auch eine offene, kreative und innovative Gesellschaft. Gemeinsam lässt sich unsere Welt besser, bunter und nachhaltiger gestalten", so Norbert Grießhaber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kraichgau.

Das Kreditinstitut schreibt den Bürgerpreis bereits zum elften Mal innerhalb der bundesweit aktiven Initiative "für mich. für uns. für alle" aus. Dieser haben sich im Kraichgau neben der Sparkasse die Bundestagsabgeordneten, die Kommunen und die Rhein-Neckar-Zeitung angeschlossen. Der Bürgerpreis wird in drei Kategorien vergeben: In der Kategorie "U21" können sich einzelne Personen, Gruppen oder Projekte bewerben. Die Bewerber sollen 14, maximal 21 Jahre alt sein. Die Kategorie "Alltagshelden" zeichnet Einzelpersonen, Projekte, Vereine und Initiativen ab 21 Jahren aus. Der Preis für die Rubrik "Lebenswerk" wird für das Engagement einzelner Personen vergeben, die sich seit mindestens 25 Jahren ehrenamtlich einsetzen.

Auch Bewerbungen und Vorschläge aus den Vorjahren können, sofern sie nicht prämiert waren, erneut eingereicht werden. Eine Jury aus Vertretern der Initiative ermittelt die Sieger, die im Herbst im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung ausgezeichnet werden.

Den Siegern winken Preise in Höhe von 5000 Euro für Projekte und Engagements. Darüber hinaus nehmen die Preisträger des regionalen Wettbewerbs automatisch am Deutschen Bürgerpreis und am Ehrenamtswettbewerb "Echt Gut!" des Landes Baden-Württemberg teil.