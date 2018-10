Sinsheim. (mw) In der kommenden Woche geht es richtig zur Sache an der Baustelle für das dreigeschossige Verwaltungsgebäude der Stadtwerke in der Dührener Straße. Bislang ist nur die betonierte Bodenplatte ein sichtbarer Hinweis dafür, dass am künftigen Verwaltungssitz des Unternehmens gearbeitet wurde und wird.

Bis zum Jahresende soll das Gebäude fertig gestellt sein, äußert sich Dezernent Tobias Schutz zum Projekt. Sieben Monate Bauzeit bis zur Fertigstellung reichen bei einer konventioneller Baumethode eines dreigeschossigen Bauwerks mit der Dimension kaum aus.

Der Verwaltungsbau wird auch nicht Stein auf Stein, Mauer auf Mauer, nach oben gezogen. Das Verwaltungsgebäude wird als eine "Stahlbeton-Fertigteilkonstruktion" realisiert. Im beauftragten Werk im Hunsrück werden die Stahlbetonfertigteile bereits seit Jahresanfang millimeterexakt nach den Planvorgaben hergestellt.

Hier entstehen nicht nur Stützen und Wände, sondern auch Deckenteile und Treppen aus Stahlbeton. Sie werden, wenn die Gerüste rund um die Bodenplatte aufgebaut sind, ab 22. Mai, so Bauingenieur Edwin Schanz vom Mannheimer Unternehmen Streib, pünktlich und nach Anforderung beim Hunsrücker Stahlbetonbauer per Lkw an die Baustelle transportiert. Ein großer Kran hebt sie exakt in die dafür vorgesehenen Verankerungen in der Bodenplatte.

Diese Bodenverankerungen werden derzeit gerade durch Spezialisten eingemessen und in den Bauplänen verzeichnet. Die Kernbohrungen auf der Bodenplatte sind der erste Schritt, bevor auch nur ein Fertigteil am vorbestimmten Platz abgesetzt werden kann. 140 Bohrungen, je 14 bis 16 Zentimeter tief, mit fünf Zentimeter Durchmesser sind erforderlich. Für jede einzupassende Stütze werden exakte Einzelpläne angefertigt. Für die Bohrarbeiten sind zwei Tage veranschlagt.

Ist der Stahlbeton-Rohbau erstellt, soll, so die Planungen, ab Ende Juni mit der Anbringung der Holzfassadenteile begonnen werden. Hersteller dafür ist ein namhafter Sinsheimer Holzbaubetrieb, der nach der nach Ausschreibung und Submission beauftragt worden war. Im Auftrag enthalten sind nach Darlegung von Dezernent Schutz auch sämtliche Fenster.

Inzwischen wurden im Ratsgremium bzw. durch den Ausschuss für Technik und Umwelt bereits die Elektro- und Heizungsinstallationen fürs neue Verwaltungsgebäude vergeben. Dem Verwaltungsgebäude folgen wird im Frühjahr 2015 mit dem zweiten Bauabschnitt der Neubau für die Wasserwerke.

Allerdings erst, wenn die gesamte Verwaltung aus dem bisherigen Gebäude in den Neubau umgezogen ist. An der Stelle der Villa soll ein eingeschossiger Industriebau entstehen, mit Garagen und ausreichend Platz für Werkstätten. Nach dem jetzige Zeitplan, informierte Tobias Schutz, soll dieser Bauabschnitt "über den Jahreswechsel 2014/15" ausgeschrieá †ben werden.