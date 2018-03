Sinsheim. (tk) Die Stadthalle wird jetzt endgültig saniert. Das hat der Gemeinderat am Dienstag mit eindeutigem Votum beschlossen. Ein Neubau komme aus einer Vielzahl von Gründen nicht infrage, jedoch war bei den Beratungen von einem "Quasi-Neubau" und "De-Facto-Neubau" die Rede. Dieser soll idealerweise bis Spätjahr 2018 in Betrieb gehen.

Zwei Gegenstimmen kamen von CDU-Rat Wolfgang Bauer und Michael Czink, SPD. Georg Trunk, ebenfalls CDU, enthielt sich. Andere ließen das Gefühl aufkommen, als müsse eine Kröte geschluckt werden: AfS-Rat Alexander Hertel sprach von einer "gefühlten Mehrheit bei der Bevölkerung", die einen Neubau wolle; der aktuelle Entwurf mit seinem architektonisch durchaus mutigen Vorbau sei bei manchen Leuten schon "als Brandenburger Tor, Walhalla oder Reichskanzlei bekannt", meinte Hertel. (Anm. d. Red.: Die alte Stadthalle war immer wieder "Erichs Lampenladen" genannt worden, als Anspielung auf deren 70er-Jahre-Stil.)

Jens Töniges, Grüne, hält die Planung für einen "mageren Kompromiss." Insgesamt wurde oft über die Chancen gesprochen, die mit dem 8,9-Millionen-Euro-Projekt verbaut werden würden, wie die "etwas zu schaffen, das über das Jahr 2020 hinausgeht". Oder vom gänzlichen Standortwechsel, den man hätte überlegen können. Auch die Sanierung der Elsenzhalle geisterte in diesem Zusammenhang immer wieder durch die Runde. Ein anderes Szenario zeichnete SPD-Rat Jürgen Schön, von Beruf Geologe:

Ein Neubau am selben Standort würde wegen des schlammigen Elsenzgrunds in unmittelbarer Nähe vermutlich in einem finanziellen Desaster enden, sagt Schön: "Nach einem Abbruch kannst Du das nicht mehr bebauen." Ohnehin galt jetzt der alte Kraichgauer Spruch: Hinterher ist danach. Die Sanierung war von vorneherein die einzige Option. CDU-Sprecher Friedhelm Zoller wünschte sich deshalb ein geschlossenes Votum der Runde: "Wir sollten klipp und klar Farbe bekennen." Einer erneuten Bücherei-Diskussion erteilte Zoller eine Absage.

Doch sind die 3,5 Millionen Euro, die als Zuschuss aus dem Landessanierungstopf "Soziale Stadt" kommen sollen, überhaupt sicher, nachdem schon angekündigte Bundesmittel am Ende nicht geflossen sind? Ein bisschen vage klang die Antwort auf FWV-Sprecher Harald Gmelins Frage schon, als Oberbürgermeister Jörg Albrecht daraufhin sagte: "Wir sind im Programm aufgenommen."

Der Stadtchef machte vorher klar, dass man selbst bei den veranschlagten neun Millionen Euro Baukosten "Bauchschmerzen" bekomme, schließlich kämen noch Außenanlagen hinzu, deren Kosten noch nicht feststehen. Ein Abbruch mit Neubau koste nach Albrechts Schätzung "12, schnell auch 13, 14 Millionen."

Nach seinem Rechenbeispiel würde der Zuschuss, der jetzt zusammen mit Mitteln aus dem Ausgleichsstock rund vier Millionen Euro beträgt und mit dem 36 Prozent der Baukosten gefördert werden können, im Fall eines Neubaus auf 18 Prozent schrumpfen. Den Standort hält der OB für "das beste Grundstück, das wir überhaupt haben."

Gelobt wurde "der Mut der Architekten": Diese hatten in ihrer Kalkulation inzwischen die einzelnen Positionen teils auf Punkt und Komma genau taxiert. Dazu noch einmal Harald Gmelin: "Ich will nicht erleben, dass da noch ein größerer Sprung dazukommt."