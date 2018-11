Bad Rappenau. (end) Wenn die Stadtbahn Nord zwischen Heilbronn und Sinsheim tatsächlich zum 1. Mai dieses Jahres wie berichtet den Betrieb aufnehmen sollte, sind längst alle Begleitmaßnahmen an den Haltepunkten und Bahnhöfen fertig. Die Bahnsteige sind angelegt und ein Zugang vom Salinensteg wurde geschaffen. Letzte Hand wurde jetzt an den Fahrradabstellplätzen in der Kurstadt angelegt - auch sie sind ab sofort nutzbar.

Dieser Haltepunkt im Kurpark richtet sich besonders an Radfahrer. Insgesamt wurden überdachte Abstellplätze für 35 Fahrräder geschaffen, 20 im Kurpark am untern Zugang zum Haltepunkt, 15 im Salinenpark und damit am oberen Zugang. Die Gesamtkosten für den Bau der Fahrradabstellanlagen belaufen sich auf ca. 82 000 Euro.

Die Maßnahme wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Die Kurstadt hat beim BMUB im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2014 einen Förderantrag für die Errichtung der Fahrradabstellanlagen gestellt, der im Oktober 2014 genehmigt wurde. Der Bundeszuschuss beträgt 25 517 Euro.

Auch das Land Baden-Württemberg fördert den Bau mit einem Zuschuss in Höhe von 24 500 Euro.