Von Tim Kegel

Sinsheim. Schulkindern Respekt beigebracht wird in den kommenden zwei Tagen bei einem "Respektival" des Spielmobils Kraichgau in der Elsenzhalle. Und was zunächst trocken und schwer nach erhobenem Zeigefinger klingt, entpuppt sich vor Ort als locker-poppige Veranstaltung mit Anspruch und von jungen Menschen für junge Menschen gemacht. Schade nur, sagt Manuel Drees vom Spielmobil, dass nur 40 Prozent der Angebote stattfinden können. An was das liegt? "Zu wenige Anmeldungen."

Dabei hat die Veranstaltung Potenzial, weil sie die Sprache der Jugend spricht: Beim Workshop "Poetry Slam" - einer neuen Form des Dichtens aus der Subkultur - sollte Nadja Tulakow, Studentin mit einiger Erfahrung auf den Bühnen der Szene, der Jugend ab fünfter Klasse aufwärts zeigen, wie man mit Worten mächtig viel in Sachen Respekt und Toleranz erreichen kann; bei der Schreibwerkstatt mit Kinderbuchautorin Andrea Liebers sollten Geschichten fabuliert werden, eventuell für ein späteres Buch. Ein Handicap-Parcours mit Rollstühlen oder Blinden-Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel, Dokumentarfilme, Theater im Jugendhaus und Spiele, bei denen es keine Gewinner gibt - mit weit über 20 Angeboten war gesorgt für sinnvolle Ergänzungen zum Frontalunterricht, darunter auch Modelle zur einfachen Konfliktlösung oder zum interkulturellen Lernen. Alles durchaus spannend aufbereitet.

Beim Blick in die Teilnehmerlisten dann folgendes Bild: Schulen aus Lobbach und Eschelbronn, Neidenstein, die am weitesten angereisten Teilnehmer sogar aus Brühl bei Schwetzingen sind gelistet und bringen es auf immerhin rund 300 Teilnehmer, deren Vielfaches man hätte schultern können. Die Brunnenregion und der Großraum Heidelberg ist hierbei anteilsmäßig deutlich am stärksten vertreten. Schwach hingegen die Beteiligung aus der Großen Kreisstadt mit nur einer Sinsheimer, der Albert-Schweitzer-Schule, ohnehin einer Bildungsanstalt mit Fokus aufs Sozialfach. "Wir dachten eigentlich, der Termin gegen Ende des Schuljahrs sei gut gewählt", kann sich Manuel Drees auch nicht so richtig erklären, warum die Schulen dieses Zusatzangebot nicht besser angenommen haben. Angesichts der leeren Halle ist der Sozialpädagoge aus Meckesheim fast ein wenig erleichtert, "keinen namhaften Schirmherr engagiert zu haben": Im Gespräch sei zunächst Mannheim-Komiker Bülent Ceylan gewesen.

Leider nicht möglich seien Anmeldungen auf den letzten Drücker - also jetzt - bedauern die Macher des "Respektivals" - da man etlichen Referenten und Interessenten rechtzeitig habe absagen müssen. Trotzdem lohnt auch der spontane Besuch in der Elsenzhalle: Ausstellungen und Infostände gibt es dort zu sehen, wie etwa zu den Themen "Bulimie, Magersucht und Co." bis hin zu einer Kunstausstellung behinderter Künstler der Kraichgau-Werkstatt.