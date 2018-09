Bad Rappenau. (rnz) Bei den angenehmen, sommerlichen Temperaturen sind sie wieder gut besucht: die Spielplätze im Stadtgebiet Bad Rappenau. Damit die Kinder hier sicher spielen können, haben die Mitarbeiter von Bauhof und Tiefbauamt alle Hände voll zu tun.

Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, die Spielplätze im Stadtgebiet zu unterhalten, zu warten und nach den neuesten Rechtsnormen und pädagogischen Anforderungen auszubauen. Derzeit werden rund 52 Spielplätze (inklusive Bolzplätze), die dauerhaft im öffentlichen Raum betrieben werden, von den Mitarbeitern des Tiefbauamtes und des Bauhofs betreut. Hinzu kommen noch kleinere Spielecken, z.B. im Kurpark, sowie die Spielgeräte in Schulhöfen und Kindergärten.

Neben den wöchentlichen Sichtkontrollen und Wartungsarbeiten, die von Ortsteilmitarbeitern und städtischen Angestellten durchgeführt werden, müssen auch die Grünflächen der Spielplätze gepflegt werden.

Derzeit steht die jährliche Hauptuntersuchung durch einen externen vereidigten Sachverständigen für das Fachgebiet Spielplatzsicherheit und Spielplatzplanung an, bei dem ein Experte alle öffentlichen Spiel- und Bolzplätze auf die Verkehrssicherheit nach den aktuellen Rechtsnormen überprüft.

Durch Änderungen der geltenden EU-Normen entsprechen Spielgeräte, die jahrelang verkehrssicher waren, nicht mehr der geltenden Norm und verlieren damit ihren Bestandsschutz. Die Stadt Bad Rappenau arbeitet derzeit daran, sämtliche Spielplätze mit hohem Aufwand wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Dazu gehören folgende Maßnahmen: Austausch von nicht mehr zugelassenen Einzelteilen, Reparatur beschädigter Spielgeräte, Ausbau von Fallbereichen, Aufrüstung zur Vermeidung von Kopffangstellen, Halsfangstellen, Kordelfangstellen oder Fingerfangstellen, Bodenarbeiten mit Pflege der Grünflächen. Zu den großen Maßnahmen zählt in diesem Jahr der Abbau der Spielgeräte auf der Grünfläche hinter der Kindertagesstätte in Zimmerhof. Diese sind in die Jahre gekommen und sollen durch neue Geräte ersetzt werden. Die Planung für den neuen Spielplatz in Zimmerhof läuft bereits.