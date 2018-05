Epfenbach. (cba) "Ich kandidiere nicht gegen Joachim Bösenecker, sondern für Epfenbach": Markus Zappe, seit 1995 Kämmerer in der Nachbargemeinde Spechbach, hat seinen Hut für den Bürgermeisterposten in Epfenbach in den Ring geworfen. Gewählt wird im Frühjahr nächsten Jahres. Auch Amtsinhaber Joachim Bösenecker, seit sieben Jahren Chef im Rathaus, wird erneut antreten.

Zappe, ein gebürtiger Sinsheimer, hat sich explizit für Epfenbach entschieden und nicht beispielsweise für Eschelbronn, wo der dortige Schultes Florian Baldauf nicht mehr antritt. "Eschelbronn war keine Option", sagt der 46-Jährige. Er sehe seine Herausforderung in Epfenbach. Denn im Laufe der vergangenen zwölf Monate habe im Rahmen des Gemeindeprojektes zur "demografieorientierten Personalpolitik" festgestellt: "Epfenbach, das wäre ein Projekt für mich".

Viele Möglichkeiten sehe er, den Ort zu entwickeln und geht jetzt in die Offensive: Seinen Chef, Bürgermeister Guntram Zimmermann, sowie den Gemeinderat hat er über seine beruflichen Pläne informiert, ebenso Bürgermeister Bösenecker und die Epfenbacher Fraktionen, mit denen jetzt erste Gespräche anvisiert werden sollen.

Aktiv in den Wahlkampf (für den er bereits ein fertiges Konzept in der Schublade hat) einsteigen will der Parteiunabhängige aber erst nach dem Sommer. Dass er sich so erklärt hat, hat einen Grund: "Gegen einen amtierenden Bürgermeister anzutreten ist etwas ganz anderes, als es bei Rücktritt oder Pensionierung der Fall wäre", so Zappe, der beim jüngst absolvierten Bürgermeisterkandidatenseminar in Kehl der "Exot" gewesen sei. "Denn die meisten wollen primär Bürgermeister werden und suchen sich dann erst die Gemeinde". Also: "Warum warten?" habe er sich gefragt und will schon ein halbes Jahr vor der Wahl in die Vollen gehen.

Was auf den Diplom-Verwaltungswirt zukommen könnte, wisse er: "Das Amt lässt fast keine Freizeit zu". Sein Vorgesetzter Guntram Zimmermann sei sein großes Vorbild, von seiner Familie (Ehefrau und deren Tochter aus erster Ehe) habe er den Segen für die beruflichen Pläne bekommen. Und: Er fühle sich der Aufgabe gewachsen. Ein Umzug in die Nachbargemeinde im Falle seiner Wahl kommt hingegen nicht in Frage, hat er doch in Spechbach vor wenigen Jahren ein Haus gebaut. Joachim Bösenecker unterdessen stellt sich der Konkurrenz und nimmt die Sache sportlich: "Des will i jetzt wisse". Und: "Konkurrenz belebt das Geschäft", sagte er zur RNZ.