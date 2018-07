Auf dem brach liegenden Gelände neben dem Heckerzentrum, direkt an der Kreuzung der B292 und der L551, möchte die Sparkasse ein neues Gebäude errichten. Foto: März

Von Ralf März

Angelbachtal. Der Neubau der Sparkasse Kraichgau in Angelbachtal wird konkret. Der Technische Ausschuss des Gemeinderates beschäftigte sich jüngst mit dem Bauvorhaben und erteilte das erforderliche Einvernehmen zum Bauantrag. Vor über einem Jahr hatte die Sparkasse bereits Interesse an dem Gelände im Gemeindeeigentum gezeigt und einen ersten Planentwurf vorgestellt. Gebaut werden soll genau an der Kreuzung Bruchsaler-/Schloss- und Hauptstraße, neben dem Heckerzentrum und gegenüber vom Schlosspark.

Parallel zu den Planungen der Sparkasse entwarfen das Land und der Bund Pläne, um einen Verkehrskreisel an der heutigen Kreuzung L551 und B292 zu bauen. Das Gebäude wurde auf diesen Kreisverkehr angepasst und hätte den ursprünglichen Planungen nach, wie Bürgermeister Frank Werner erläuterte, nach Fertigstellung des Verkehrsprojekts verwirklicht werden sollen.

Doch seit Jahresbeginn ist bekannt, dass das Land Baden-Württemberg die erforderlichen Mittel (ein Drittel der Kosten) für den Verkehrskreisel derzeit nicht übernimmt. Die Restfinanzierung über den Bund war genehmigt. Dennoch liegt das Projekt für unbestimmte Zeit auf Eis. Die Sparkasse möchte ihr Vorhaben deshalb aber nicht aufschieben, sondern schon bald mit dem Rohbau beginnen, wie Unternehmenssprecherin Karin Haas unserer Zeitung erläuterte: "Wir hoffen, dass mit den Bauarbeiten in Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen noch im August begonnen werden kann." Insgesamt rechnet die Sparkasse mit einer Bauzeit von circa zwölf Monaten.

Geplant ist der Bau eines Geschäfts- und Wohnhauses mit entsprechenden Parkflächen auf dem Grundstück in der Schlossstraße 4, das sich mittlerweile im Eigentum der Sparkasse Kraichgau befindet.

"Ins Erdgeschoss des Gebäudes wird unsere neue Filiale einziehen. Auf großzügigen 180 Quadratmetern werden unsere Kunden nach Fertigstellung optimale Bedingungen für die persönliche Beratung und Service vorfinden. Darüber hinaus vergrößern wir den SB-Bereich. Die Kunden profitieren zudem von der zentralen Lage des neuen Standorts im Herzen der Gemeinde und den erweiterten Parkmöglichkeiten", so die Sprecherin der Sparkasse weiter.

Im Obergeschoss und Dachgeschoss des seit längerem geplanten dreigeschossigen Neubaus entstehen insgesamt vier Wohnungen, die die Sparkasse vermieten möchte. Die Zufahrt zum Gebäude soll vorläufig über die Schlossstraße erfolgen. Wenn der Kreisel irgendwann realisiert wird, ist dort eine eigene Ausfahrt geplant, erläuterte Bürgermeister Frank Werner zu den Details der Verkehrsführung. Neben mehreren Befreiungen aus dem Festsetzungen des Bebauungsplans "Mittelbach II" erteilte der Technische Ausschuss die Genehmigung für die Errichtung zweier Werbeanlagen mit Sparkassenlogo und Uhr.