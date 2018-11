Eine der vielen Veranstaltungen, bei der die Arbeit der ISE deutlich wurde, was das Internationale Fest der Begegnung im vergangenen Jahr. 25 Nationalitäten waren dabei in der Hardtwald- und der Stadthalle vertreten, feierten gemeinsam und tauschten sich aus. Archivfoto: Brötzmann

Eppingen. (guz) Sie beraten, organisieren, hören sich Sorgen und Nöte an, vermitteln und bauen Brücken. Sabine Vogel und Anna Kahling von der Integrations- und Seniorenstelle Eppingen (ISE) sind oft die ersten Ansprechpartnerinnen, wenn jemand nicht weiter weiß und Hilfe sucht. Und sie kümmern sich, egal wie alt die Hilfesuchenden sind, woher sie kommen oder an was sie glauben. Wie unschätzbar wichtig diese Unterstützung in einer Stadt wie Eppingen ist, in der Menschen aus mehr als 80 Nationen zusammenleben, wurde am Dienstag im Gemeinderat wieder deutlich, als Vogel und Kahling vor dem Gremium einen Rückblick auf ihre Arbeit hielten.

Seit drei Jahren gibt es die ISE. Sie ist die einzige ihrer Art im Landkreis Heilbronn und bundesweit eine der wenigen in Städten dieser Größenordnung. Die Aufgaben der Anlaufstelle sind breit gefächert, die Arbeit setzt höchste soziale Kompetenz voraus, und sicherlich auch enormen Idealismus und eine Prise Selbstausbeutung, denn sie endet nicht nach Stechuhrzeiten. Nicht zuletzt wegen des restlos belegten Flüchtlingswohnheims in Eppingen - dem größten im Landkreis - sind die ISE-Mitarbeiterinnen in Sachen Integration besonders stark und in zunehmendem Maße gefordert. Kein Wunder daher, dass sich Sabine Vogel auch als Mittler zwischen Kulturen und Religionen versteht. Sie sucht vorurteilsfrei den Dialog, schiebt an und schubst manchmal auch ein bisschen nach, wenn etwas nicht richtig in Gang kommt. Jahrelang hat sie das, was sie jetzt zu festen Bürozeiten montag- und donnerstagvormittags im Auftrag der Stadt macht, ehrenamtlich geleistet. Aber in ihrer 30-Prozent-Stelle erschöpft sich ihre Arbeit längst nicht. Sie ist viel unterwegs - kümmert sich im Flüchtlingswohnheim, spricht mit Schul- und Kindergartenleitungen, wirbt bei Vereinsvorständen um Mithilfe und strickt so fortwährend an einem immer größer werdenden sozialen Hilfsnetz. Etwa, wenn sie nach Bürgern sucht, die Patenschaften für Flüchtlingsfamilien übernehmen oder die sich als Dolmetscher zur Verfügung stellen können, bei Elterngesprächen in der Schule oder bei Behördengängen.

Ist Vogel nicht zu erreichen, steht Anna Kahling von der Abteilung Standeswesen und Soziales als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Für Günter Brenner, den Leiter dieser Abteilung, ist das auch das A und O. "Man braucht die persönliche Ansprache - nur so erreicht man die verschiedenen Nationen", sagte er im Rat. "Mit amtlichen Schreiben geht das nicht" - auch aber nicht nur wegen der oft vorhandenen Sprachbarriere. Aber trotz ihres enormen Einsatzes können Vogel und Kahling nicht alles leisten und schon gar nicht jedes Problem lösen. Vermitteln jedoch, das können sie in den meisten Fällen. Als Lotsen helfen sie den Orientierungslosen durch den Nebel der Zuständigkeiten und Angebote. Denn oft mangelt es nicht so sehr an institutioneller Hilfe, sondern daran, dass sie keiner kennt - schon gar nicht jemand aus einem fernen Land, der die deutsche Sprache erst noch lernen muss.

Integrationsarbeit ist die eine, die derzeit größte Seite. Die andere ist die Arbeit mit Senioren in einer Gesellschaft, in der das Lebensalter stetig steigt, was neue Probleme aufwirft. Auch hier ist die ISE eine unschätzbare Hilfe für viele, und auch hier agieren Vogel und Kahling ohne Vorbehalte und Berührungsängste, dafür aber mit vielen Ideen. Ein Beispiel ist das hochgelobte Demenzjahr 2013. Mehr als 50 Veranstaltungen wurden dafür in Eppingen, Ittlingen und Gemmingen organisiert und so ein großer Teil der Bevölkerung daran beteiligt, das Thema Demenz nachhaltig aus der Tabuzone zu holen.

Das nächste ISE-Projekt entsteht gerade in Zusammenarbeit mit VdK, Landkreis und Vereinen: Ein Bewegungstreff für Senioren, der bei Wind und Wetter im Freien stattfinden soll und bei dem die Geselligkeit im Vordergrund steht. Ein "Markt der Nationen" ist ebenfalls geplant.

"Es gibt noch viele Ideen und noch viel zu tun", sagte Vogel, die für ihre Arbeit viel Lob aus allen Fraktionen erhielt. Klar wurde aber auch, dass es an zwei Stellen krankt: an der Zeit - auch wenn die 30-Prozent-Stelle ohnehin nur "theoretisch" sei, wie Sabine Vogel einräumte - und an den fehlenden Deutschkursen. Intensive Sprachhilfe kann die Kommune kaum selbst organisieren, aber sie kann den Stellenumfang der ISE aufstocken. Das wird nach Vogels und Kahlings Bilanz nun geprüft.