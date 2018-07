Hinter Gittern: Die Parsa-Unterkunft im Gewerbegebiet "Breite Seite" muss bis is zu 1000 Asylsuchende bis Frühjahr aufnehmen. Das stellt die sozialen Einrichtungen vor eine Herausforderung. Auch was die Räumlichkeiten angeht. Foto: Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Eine interkulturelle Begegnungsstätte plant das Rote Kreuz angesichts der bald deutlich über 2000 Asylbewerber in der Kernstadt. Man wolle ein Areal mieten mit 100 Quadratmeter Grundfläche, "bevorzugt mit Grün- oder Freifläche, etwa eine ehemalige Fahrzeug- oder Lagerhalle", meldet der Kreisverband.

Damit ist das DRK, dem eine Begegnungsstätte zum Kennenlernen, aber auch "mit besonderen sozialen Angeboten für Bürger der Stadt" vorschwebt, die dritte soziale Einrichtung auf innerstädtischer Quartiersuche: Auch das Integrationscafé "SAM", derzeit in der Hauptstraße 61 ansässig, und das christliche Sozialprojekt "Dream Center", das sein "Di.s.co"-Möbellager im Zweydinger-Areal an der Dührener Straße bis Sommer räumen muss, benötigen Platz. Bei allen drei Organisationen spielt die Versorgung von Asylbewerbern derzeit eine Art Hauptrolle.

"Mit in der Planung sind ein Kleiderladen und gegebenenfalls eine Fahrradwerkstatt" heißt es beim DRK weiter, wo man kürzlich einen Infoabend für Freiwillige und Helfer anberaumt hat. Freiwillige, die im vergangenen Sommer bei der Betreuung von bis zu 1500 Menschen in der Messehalle 6 aktiv waren, habe man erneut aktivieren können. Trotzdem suche man weiter nach ehrenamtlichen Helfern, sagt Kirsten Meesmann, Abteilungsleiterin für die Sozial- und Verfahrensberatung im Kreisverband. Hier hoffe man auf viele "Zeitspenden", so Meesmann; besonders Sportvereine seien hier gefragt. Konkret benötigt würden Spenden von Tischtennisplatten oder Tischfußball-Kickern.

Genauer beschrieben hat das Rote Kreuz auch seine Tätigkeiten in der Parsa-Unterkunft. Dort leben im Moment ausschließlich männliche Bewohner, überwiegend Schwarzafrikaner. Die Angaben über deren Anzahl schwanken: Rotes Kreuz und Rhein-Neckar-Kreis sprechen von 180 Asylbewerbern in der Parsa-Unterkunft zum Zeitpunkt "Anfang Februar", während verschiedene Bewohner in der Breiten Seite gegenüber der RNZ inzwischen von rund 600 Personen reden. 1000 sollen es bis März werden, für deren Unterbringung, Versorgung und Sicherheit als Betreiber der Landkreis zuständig sei, wie Jochen Sawilla, Teamleiter der Sozial- und Verfahrensberatung am Standort Sinsheim, schildert.

Das DRK übernehme im Auftrag des Kreises ausschließlich die Sozial- und Verfahrensberatung mit hauptamtlichen Mitarbeitern. Jene brächten Erfahrungen aus den Herkunftsländern der Bewohner mit. Die Halle ist in Parzellen aufgeteilt. Blickdichte Trennwände sorgen für Kleinräumigkeit. Auch eine größere Freifläche gibt es auf dem Industriegelände, das vielen Sinsheimern auch als "Hüppe"-Areal bekannt ist. Unter dem Motto "Willkommen!" wolle das DRK aber nicht Ansprechpartner für die Begleitung im Alltag sein, sondern auch individuelle Hilfen bieten. In einem Begegnungsbereich würden "Angebote für Sprachkompetenzen und Erstorientierungen zum Leben in Deutschland" geschaffen. Jeweils eine hauptamtliche Kraft - Sozialpädagoge, Soziologe oder vergleichbar - sei Anlaufstelle für rund 130 Personen und koordiniere dann auch den Einsatz von freiwilligen Helfern.

Info: Anfragen an Andrea Schmedes: zeitspenden@drk-rn-heidelberg.de.