Sinsheim. (zg) Farbig, abwechslungsreich, mit neuem Logo und überarbeitetem Layout und knapp 1000 Kursangeboten - so zeigt sich das neue Programmheft der Volkshochschule Sinsheim, "Unser neues Programm", so VHS-Leiter Siegbert Guschl, "bietet qualitativ hochwertige Bildungsmöglichkeiten für jedermann, ohne Zugangsbeschränkungen, unabhängig von Alter, Vorbildung, Einkommen oder auch Nationalität". Das soll sich auch im Motto ausdrücken: "VHS - liegt nahe und bringt weiter"

Etwa 9000 Kursteilnehmer besuchen bei mehr als 22.000 Unterrichtsstunden pro Jahr Kurse der VHS. "An manchen Tagen zählen wir mehr als 500 Teilnehmer im Haus der Volkshochschule, eine Zahl, die wir uns noch vor einigen Jahren nicht vorstellen konnten", so Guschl.

Zu den Schwerpunkten des Angebots gehören seit jeher die Sprachen. "Kurse in 15 unterschiedlichen Sprachen für Anfänger und Fortgeschrittene, darunter auch Exoten wie Arabisch, Chinesisch oder Japanisch aber auch Deutsch für Muttersprachler hat die Sprachenschule im Angebot", so Fachbereichsleiter Roland Steigerwald. Angesichts der Zuwanderung ist die Nachfrage nach Deutschkursen weiter angestiegen. Ein Beratungsabend für alle Sprachinteressierten findet am Donnerstag, 22. Sep-tember, ab 18 Uhr, im Haus der Volkshochschule statt.

Breiten Raum nehmen ebenfalls die Kurse aus dem Gesundheitsbereich ein. Neben traditionellen Angeboten wie Yoga, Tai Chi, Gymnastik oder Pilates finden sich auch Zumba und zahlreiche Outdoor-Angebote sowie erstmals ein SWR 1 Pfännle-Kochkurs zum Thema "Bier", der bereits im September zeitgleich zu SWR1-Pfännle-Tour stattfinden wird.

"Besonders stolz sind wir auf unseren neu eingerichteten EDV-Raum", so VHS-Leiter Siegbert Guschl. "Er zeigt sich in komplett neuem Gewand und bietet mit der neuesten Soft- und Hardware eine tolle Unterrichtsatmosphäre". Vom Anfängerkurs über Grundstufenkurse in Textverarbeitung und Tabellenkalkulation bis hin zu Fortgeschrittenenkursen, Workshop und Computerschreiben reicht die Angebotspalette im EDV-Bereich. Angebote für Smartphone und Tablet wurden ausgebaut, aber auch die Digitalisierung von Schallplatten und CDs kann nun gebucht werden.

Auch im beruflichen Bereich bietet die VHS zahlreiche neue Angebote wie Knigge-Seminare, Kurse im Konflikt- und Stressmanagement und modernem Brief- und E-Mail-Stil, Einstieg ins Projekt - und Prozessmanagement sowie Rhetorik-Grundlagen.

Verschiedene Exkursionen, etwa zur Frankfurter Buchmesse, zum Stuttgarter Landtag, die traditionelle Münchenfahrt oder eine Radreise ins Allgäu und nach Tirol runden das Angebot ab.

Im Bereich Kultur und Gestalten wird erstmals ein Atelierworkshop "Skulpturen aus Stein" angeboten, aber auch Porträtzeichnen und ein Pfeil- und Bogenbaukurs sind neu im Angebot. Die seit Jahren sehr erfolgreiche Kooperation mit der Lebenshilfe wird auch in diesem Semester fortgesetzt, erfreulicherweise gefördert von der Volksbank Kraichgau. Gemeinsam werden Kurse für Menschen mit geistiger Behinderung angeboten mit dem Ziel der Selbstverwirklichung in sozialer Integration. Selbstverständlich sind bei diesen Kursen auch Nichtbehinderte willkommen.

Von großer Vielfalt geprägt ist auch das Angebot in den Sinsheimer Stadtteilen und den Mitgliedsgemeinden. Oft finden sich dort Kurse, die in Sinsheim selbst nicht stattfinden, wie Schwimmkurse in Epfenbach, Angelbachtal und Neckarbischofsheim, Seniorentanzen in Reichartshausen, Neidenstein und Reihen oder Zumba in Steinsfurt, Rohrbach und Neidenstein.

Info: Mehr als 40 Einzelveranstaltungen in Sinsheim und den Mitgliedsgemeinden stehen außerdem auf dem Programm. Anmeldungen sind unter der 07261/65770 oder im Internet unter www.vhs-sinsheim.de möglich.