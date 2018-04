Sinsheim. (tk) "Die Stadthalle abreißen" - glaubt man den Vertretern des SPD-Ortsverbands, die neulich mit einem Infostand in der Bahnhofstraße auf Stimmenfang gingen, ist das eine Art Mehrheitsmeinung. Zumindest unter den 85 Teilnehmern, die am Ende ihr Kreuzchen auf einen Umfragezettel gesetzt hatten, sei dies "das Stimmungsbild", sagt Vorsitzender Hans-Gilbert Schroeder nach einem ersten Blick darauf.

Genau genommen sogar "Abriss und Neubau an einem anderen Ort", so Schröder, selbst wenn dadurch - auf dem Stimmzettel war das vermerkt - keine Zuschussmittel fließen würden. Anderer Ort könne heißen: Elsenzhalle oder in der Tat Burgplatz. Lebendig diskutiert wurde am Infostand einen Vormittag lang, man müsse in Sinsheim "Innenstadt neu denken." Beim Stadthallenthema kommt das vielleicht ein wenig spät: Mitte Oktober hatten Stadt und Gemeinderat nach ihrer Klausurtagung bekannt gegeben, dass es vermutlich bei der Sanierung bleibt, die nach Architektenaussage ziemlich genau neun Millionen Euro kosten wird.

Was in Richtung Gemeinderat adressiert auf einem Banner zu lesen war, war durchaus starker Tobak: Das Gremium liege im "Dornröschenschlaf" - "viel Arbeit, wenig Kontrolle" hieß es weiter. Man wolle den Diskurs anregen, sagt Gilbert Schröder, "wohl wissend, dass auch unsere Fraktion angesprochen ist." Auch die Gemeinderäte Michael Czink, Helmut Göschel und Adolf Skrobanek ließen sich am Infostand blicken.

Zum Thema Stadthalle wurde kritisiert, dass keine umfassenden Bedarfsbeschreibungen erarbeitet und "unrealistische Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt" werden würden. Weder bei der Bedarfsfeststellung noch im weiteren Verlauf der Bauplanung seien die Vorgaben der Haushaltsordnung eingehalten worden. Es fehlten Machbarkeitsstudien und Kostenvergleiche. Auch erfolge keine klare Aufteilung der Aufgaben und Kompetenzen, hieß es weiter.