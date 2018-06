Von Tim Kegel

Sinsheim/Rhein-Neckar. Die 40 Haiarten, mit denen das in Sinsheim geplante Großmeeresaquarium "Shark City" Werbung macht, können nicht allein mit Nachzuchten bestehender Einrichtungen bestritten werden und zieht Wildfänge nach sich. Das sagt Dr. Sandra Altherr von der Münchener Wildtierschutzorganisation "Pro Wildlife" und zieht damit jüngst gemachte Aussagen der Aquarienplaner in Zweifel. Zwangsläufig müssten außerdem Hochseetiere in den bis zu 10,5 Millionen Liter fassenden Becken ihre Runden drehen, von denen Betreiber "Seven Seas" erst vor kurzem Abstand genommen hatte.

Mitarbeiter der seit 1999 aktiven Organisation hätten den aktuellen Haibestand mit Hilfe von Dateien der "European Aquarium and Zoo Association" ermittelt; man kam auf 53, davon 33 in deutschen Aquarien, "jedoch nur 15 in einem nennenswerten Umfang, also in mindestens 20 Zoos und Aquarien." Für Sandra Altherr ein Indiz, dass der Plan von "Shark City" kaum aufgehen dürfte, einen Großteil seiner Becken mit Nachzuchten zu bestücken.

Die Tierschützerin befürchtet, dass das nach eigenen Angaben größte Meerwasseraquarium Europas "nicht mit Standard-Haiarten zu finanzieren sein wird." Diverse Zoos sowie die "Sea Life"-Kette, die es auch in Speyer gibt, hielten bereits eine Reihe von Haiarten.

Aufgrund dieser Dichte von Großaquarien gebe es "keinen Bedarf für weitere Schauaquarien in Deutschland." Viele Haiarten seien aufgrund ihrer Lebensweise zudem nicht langfristig in einem Aquarium zu halten, hebt "Pro Wildlife" auf extrem nomadisch lebende pelagische Arten wie Weißer Hai, Weißspitzen-Hochseehai, Blauhai, Mako oder auch Tigerhai ab. Diese Tiere legten oft mehrere Hundert Kilometer binnen weniger Tage zurück und hätten einen nicht von Aquarien zu bietenden Platzbedarf. Außerdem müsse zur Atmung bewegtes Wasser über deren Kiemen streifen, was den Transport der Passivatmer erschwere. "Entsprechend früh sterben sie", wiederholt Sandra Altherr Angaben, die auch schon von der Initiative "Shark Project" bei einem Vortrag in Sinsheim gemacht wurden.

Nachschub müsste immer wieder aufs Neue im Meer gefangen werden, die Nachzucht gelinge "für die allermeisten Hai-Arten nicht." Die Haltungsabsicht passiv atmender Haie in Sinsheim dementierte Dr. Erich Ritter, namhafter Haiforscher, Berater und laut seiner Fachebook-Seite Schirmherr des Sinsheimer Projekts zwar mehrfach deutlich, bezeichnete sie sogar als "Blödsinn". Dennoch hält Sandra Altherr "das Foto eines Tigerhais" für bedenklich, mit dem "Shark City" seine Homepage bewirbt.

Eine offizielle Anfrage bei "Shark City" wurde gemacht und soll Klarheit bringen "zu den genauen Haiarten, die dort gehalten werden sollen. "Beim fortgeschrittenen Planungsstand müsste das möglich sein." Auch eine weitere Petition gegen das Projekt - die nunmehr dritte - hat "Pro Wildlife" gestartet; eine Stellungnahme ging an Oberbürgermeister Jörg Albrecht und den Gemeinderat. Inzwischen sind vier Tierschutzorganisationen gegen das Projekt auf dem Plan, nicht alle in dem sachlichen Ton, den die Münchner Initiative anschlägt.

"Dass es im Haischutz größere Baustellen gibt, als Aquarien" bestreitet Sandra Altherr nicht, hält die Planungen im Rhein-Neckar-Kreis dennoch für "antiquiert und überflüssig", auch in Zeiten der Energie- und Wasserverbrauchsdiskussion.