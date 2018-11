Von Tim Kegel

Sinsheim. Er ist beliebt und bewährt - aber er ist inzwischen auch ein Schrottbock, wie man so sagt: Der gute alte Fendt Geräteträger, unterwegs auf den Friedhöfen rund um Sinsheim. Als ein Bild des spartanischen Gefährts mit den "Kampfspuren" jüngst im Gemeinderatsausschuss für Technik und Umwelt gezeigt wurde, sorgte das für Schmunzeln im Gremium. Jetzt musste Ersatz her.

Ersatz für den im Jahr 1979 angeschafften kommunalorangefarbigen Recken vom Typ "GT F255". Der Geräteträger mit seiner klobigen Frontpritsche kommt dann aufs Altenteil im Stadtfuhrpark, Zukunft ungewiss. Zu seinem Erhalt müssten Karosserie, Motor und auch noch das Getriebe repariert werden: "Nicht mehr wirtschaftlich", war man sich sicher. Einen Betriebsstundenzähler habe der Trecker nie besessen. Aber in 38 Jahren kommt einiges zusammen.

Dieter Klein, Mann für die Friedhöfe beim Grünflächenamt, saß im Auditorium der Sitzung. Stillvergnügt, wie das so seine Art ist, schaute der Waldangellocher der Vorstellung des neuen Fahrzeugs zu. Vielleicht etwas wehmütig.

Doch was Bernd Kippenhahn, Leiter des Infrastrukturamts zeigte, schien die Räte im Ausschuss zu überzeugen: Der Neue sieht aus wie ein Mini-Lkw. Geschlossene Haube, komfortable Sitze, anders als beim zugigen Fendt. Die Pritsche kippt nach drei Seiten, ist mit einer Mulde für Erdaushub ausgestattet. Die erspare den Friedhofsgärtnern zwar nicht das Schaufeln, mache aber das Arbeiten komfortabler. Und: Dieser kleine "Hako Multicar 29 C" in der Ausführung "4-mal-2" lenkt an beiden Achsen und kommt so gut um die Ecken.

Ein Muss auf engen Friedhofswegen. Wenn auch nicht ganz billig: Genau 113.261 Euro werden fällig für das quirlige Gefährt. Eine Entscheidung, die man sich im Rathaus nicht leicht gemacht habe. Bernd Kippenhahn schilderte die Suche nach dem optimalen, Sinsheim-tauglichen Friedhofsfahrzeug. Denn eigentlich war man mit dem Fendt nicht unzufrieden, im Gegenteil. "Ein wirklich treues Fahrzeug", sagen Dieter Klein und seine Kollegen Hans-Jörg Nußhag und Harald Erath beim Vor-Ort-Termin. Seit ihn der frühere Stadtwerke-Schlosser Hugo Lang im Jahr 2000 "komplett zerlegt" hat, sei er "einwandfrei durchgelaufen."

Ein vergleichbares Gerät in Form eines Schleppers sei auf dem Markt nicht zu finden gewesen, zumindest nicht neu. Der Friedhofseinsatz ist speziell. Ein passendes Gefährt muss nicht nur Gerät und Erde bewegen, sondern auch den Friedhofsbagger ziehen. Das alles über enge Wege an steilen Hängen und auch mal von Ort zu Ort.

Damit stand fest: Mehrere Geräte müssten "einem ausführlichen Feldtest unterzogen" werden. Zwischen vergangenem Dezember und März wurden Fahrzeuge von unterschiedlichen Herstellern auf Herz und Nieren getestet. Sie spulten Fahrten auf dem Friedhof ab und zwischen den Ortsteilen, mit und ohne Anhängelast. "In Dühren war’s", sagt Hans-Jörg Nußhag, "besonders steil. Und eng geht’s da zu."

"Sehr schnell" hätten sich bei zwei der Testobjekte "schwerwiegende Probleme in der Wendigkeit" gezeigt, beschreibt Bernd Kippenhan. Beim Einsatz auf städtischem Gräberfeld könnten dadurch Grabeinfassungen kaputt gehen. "Bei einem", denkt Dieter Klein zurück, "zog die Handbremse nicht an."

Ein anderes Gerät hatte "erhebliche Probleme im Fahrverhalten auf der Straße": Unvereinbar mit den vielen Fahrbewegungen durch zwölf Ortsteile. "Probleme mit der Genauigkeit des Hydrostaten" fielen beim nächsten Bewerber auf. Beim übernächsten waren es Schwierigkeiten beim Umschalten in die Allradlenkung. Also alles nichts.

"Sehr gute Leistungen" hätten nur zwei Kandidaten geboten: Ein "Boki", angeboten von einer Landtechnikfirma in Sinsheim-Reihen. Und der "Hako M 29C", der in Schwieberdingen bei Stuttgart steht. Letzterer war günstiger, was den Ausschlag für die Entscheidung gab. Er wird mit Absetzkippsystem bestellt. Künftig soll der Grabaushub in Containern mit 1,3 Kubikmetern Inhalt gelagert werden, anstelle der Lagerung direkt am Grab. Auch das ist mit dem neuen Fahrzeug einfacher machbar. Drei weitere Container sollen nun angeschafft werden und über die Friedhöfe im Stadtgebiet rotieren. Rund 2800 Euro werden hierzu noch einmal fällig. Für die Anschaffung eines neuen Friedhoffahrzeuges waren ursprünglich 140.000 Euro im Haushalt eingeplant.

Einziger Nachteil: Der Neue mit einiger Elektronik an Bord wird wohl nicht ganz so einfach zu reparieren sein. Servicetechniker mit Diagnosegerät müssten anrücken, seien aber im Notfall schnell zur Stelle. Aus der Praxis weiß Hans-Jörg Nußhag aber: "Wenn Du bei denen Ölwechsel machst, brauchst Du Händchen wie eine Hebamme."