Von Wolfgang Kächele

Sinsheim. Sie sind Urgesteine der Kommunal- und Regionalpolitik: Horst Sieber (74) und Helmut Beck (73). Der eine war 24 Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim, der andere viele Jahre Gemeinderat der großen Kreisstadt und zwölf Jahre lang ihr Bürgermeister und Erster Bürgermeister. Seit 40 Jahren sind beide auch Mitglied in der Verbandsversammlung der Region, die früher "Unterer Neckar", später Rhein-Neckar-Odenwald und seit 2005 Metropolregion Rhein-Neckar heißt. Horst Sieber und Helmut Beck sind zusammen mit dem Mannheimer Stadtrat Horst Wagenblaß die einzigen Mitglieder in diesem Gremium seit dessen Bestehen, seit der Kreis- und Gebietsreform, die 1973 in Kraft trat.

Die beiden verdienten Recken der Politik vor Ort nahmen jetzt im RNZ-Interview ausführlich Stellung zu Themen wie der Kommunalreform vor 40 Jahren, ihre Auswirkungen bis heute, aber auch zur Entwicklung der Region in dieser langen Zeit.

Herr Dr. Sieber, Herr Beck, womit waren Sie beim Start in die Kreis- und Kommunalreform beruflich gerade beschäftigt?

Sieber: Damals war ich seit September 1971 Stellvertreter des Landrats Dr. Paul Herrmann in Sinsheim.

Beck: Ich war Diplom-Ingenieur beim Sinsheimer Vermessungsamt und war gerade von Neidenstein nach Sinsheim gezogen.

Wie war denn damals die Stimmung zu dieser Reform in der Bevölkerung und bei den Amtsträgern?



Sieber: Jeder wollte diese Reform damals haben, die Bürger bis hin zum Landrat. Herrmann wollte Orte wie Meckesheim, Östringen oder auch Aglasterhausen zum Kreis Sinsheim dazuholen, um den Kreis vielleicht noch erhalten zu können.

Beck: Da der Kreis Heidelberg unantastbar war, musste der Kreis Sinsheim dran glauben. Er wurde politisch in drei Teile zerrissen.

Was hielten Sie damals persönlich von der Reform?



Sieber: Ich war für die Schaffung eines leistungsstarken Zentrums. Kreise und Gemeinden sollten finanziell leistungsfähiger werden. Sinsheim wurde damals immerhin zur zweitgrößten Stadt im neuen Rhein-Neckar-Kreis. Und ist es bis heute geblieben.

Beck: Die kleinen Kreise konnten vor allem aus finanziellen Gründen nicht so erhalten bleiben. Ich war daher für die Reform. Und für ein Zentrum in Sinsheim, damit die Bürger nicht auswärts fahren müssen. Schulen, Krankenhaus und anderes ist ja auch hier geblieben.

Was waren die Ziele dieser Reform von Kreisen und Kommunen?



Sieber: Die finanzielle Stabilisierung der Einheiten, die Verwaltungskraft sollte gestärkt werden, auch gegenüber den größeren Kreisen.

Beck: Einrichtungen gerade in Sinsheim sollten unbedingt erhalten bleiben (s.o.).

Was lief gut und hat sich gar bewährt, was war nicht so toll?



Sieber: Sehr gut lief, dass alle zwölf Teilorte Sinsheims freiwillig zu uns gekommen sind. Hoffenheim hat sich bei der Bürgerbefragung nur mit 23 Stimmen Mehrheit für die große Kreisstadt Sinsheim entschieden.

Beck: In Steinsfurt hat die Bevölkerung sogar gegen den Willen des damaligen Bürgermeisters für den Gang nach Sinsheim votiert. Die weitgehende Selbstständigkeit der Orte ist erhalten geblieben. Die Einführung der Ortsverfassung mit eigenen Ortschaftsräten und Ortsvorstehern hat sich bewährt. Nicht so gut lief eigentlich nichts, von kleineren Reibereien abgesehen.

Warum hat Sinsheim so viele, nämlich gleich zwölf Ortsteile bekommen?



Sieber: Man wollte gleich große Kreisstadt werden. Man hatte verwaltungsmäßig große Vorteile von diesem Prädikat, es war eine Aufwertung der Stadt.

Beck: Das wollte man wohl nicht mit aller Gewalt, aber es hat Sinsheim zu zentralen Einrichtungen verholfen. Fast wäre die Stadt noch größer geworden, auch Ittlingen wollte zu uns, hat sogar den Klageweg beschritten, ist aber gescheitert. Daraufhin ist der Bürgermeister dort zurückgetreten.

Also ist die Reform rundum gelungen bis heute?



Beide: Ja, aus unserer damaligen Situation heraus, wurde das Beste erreicht bis zum heutigen Tag.

Gehen wir eine politische Ebene höher. Warum hat man zwischen den Kommunen und der Landesverwaltung noch die Regionalverbände, deren Versammlung sie beide ja schon 40 Jahre lang angehören, eingeführt?



Sieber: Man wollte wohl vor allem überregionale Planungen näher an die Bürgervertreter vor Ort bringen.

Beck: Damals sollten diese Verbände wesentliche Aufgaben der vier Regierungspräsidien nach und nach übernehmen und sah ursprünglich sogar die Auflösung derer vor, was aber im Laufe der Jahre nicht erreicht wurde.

Was waren und sind die Aufgaben des Regionalverbandes?



Sieber: Die Themen sind immer noch dieselben wie damals. Zum Beispiel die Entwicklung der Region entlang bestimmter Achsen wie etwa der Bahnlinien zu planen, das Verkehrswesen, Hochwasserschutz, Einzelhandelsprojekte und ganz neu die Energiewirtschaft. Früher wurde das aber alles nicht so intensiv behandelt wie heute.

Beck: Anfangs war es vor allem die Flächenplanung. Wir haben die Mittelzentren im heutigen Zuschnitt und der aktuellen Ausdehnung sowie zwei Regionalpläne in 1979 und 1993 erstritten.

Was hatte Sinsheim ganz konkret davon?



Sieber: Im Verband wurde auch für Sinsheim eine gewisse Gewichtung geplant nach Schwerpunkten, die große Projekte auch der jüngeren Vergangenheit erst möglich machten.

Beck: Aufgrund der guten Vorbereitung im Regionalplan konnte beispielsweise die Rhein-Neckar-Arena sehr schnell umgesetzt werden. Auch das gesamte Gebiet Sinsheim-Süd, von dem heute soviel die Rede ist, wurde über den Regionalplan vorbereitet. Auch die Bahnstrecke hätte anders wohl nicht erhalten werden können, auch der dritte A 6-Anschluss fällt in diese Kategorie.

Seit 2005 gibt es nun die Metropolregion. Was hat das gebracht?



Sieber: Wir können seither zusammen mit den Nachbarn in Rheinland-Pfalz und Hessen mit einer Zunge sprechen. Das ist ganz wichtig bei zahlreichen Projekten. Das Gebiet reicht ja von der Grenze zum Elsass bis an die bayerische Grenze. Der Regionalverband hat nicht nur große Projekte vorbereitet. Auch viele kleine Initiativen wie den Handwerker-Parkausweis oder eine einheitliche Behördenrufnummer wurden geschaffen.

Beck: Der Verband arbeitet seither mehr umsetzungsorientiert. Zum Beispiel gibt es eine integrierte Verkehrsplanung, die alles von der Bahn bis zur Straße beinhaltet. Wir haben im Verband aber auch die sogenannte Odenwald-Autobahn mitten durch den Kraichgau verhindert. Wirtschaftlich stärkt die neue Region alle. Immerhin haben neun börsennotierte Weltunternehmen ihren Sitz in der Metropolregion. Des weiteren hätte keine der drei ausrichtenden Städte dieses Jahr das Internationale Deutsche Turnfest allein geschafft. Das ging auch nur mit der Metropolregion.

Sinsheim ist in der Metropolregion so etwas wie ein Emporkömmling und wird da und dort auch so behandelt, siehe Thema Outletcenter, das aus Mannheim und Ludwigshafen mit teils barschen Worten und ruppigem Verhalten abgelehnt wurde. Was ist da der Hintergrund?

Sieber: Man muss seine Grenzen kennen, speziell beim Thema Outletcenter. Das widerspricht ja vielen Planungen, u.a. auch der Regionalplanung. Und daran muss ich mich auch als Sinsheim halten. Da kann ich dann als Regionalpolitiker auch nicht zustimmen, so fair muss ich sein. Dafür haben wir uns für den Standort Kaufland im Plan stark gemacht.

Beck: Es stimmt, dass Sinsheim in der Metropolregion durch zahlreiche Projekte zuletzt als unbequem angesehen und gelegentlich so behandelt wird. Dazu muss man sagen, dass wir in Sinsheim die Metropolregion schon immer ernst genommen haben, im Gegensatz zum Beispiel zu Heidelberg, die das jahrelang nicht getan haben. Doch es bessert sich jetzt. Sinsheim ist in der Region jemand. Sonst wär' ich auch nicht mehr dabei.

In Sinsheim wird gerade ein Tourismuskonzept erarbeitet. Sollte ein solches Konzept nicht in einem größeren Rahmen - zum Beispiel für die ganze Metropolregion geplant werden?



Sieber: Der Tourismus ist ein Kernthema der Region. Doch nirgendwo sind die Differenzen zwischen Städten oder Landschaften so groß wie da. Das alles unter einen Hut zu bringen ist sehr schwierig. Die örtlichen Einrichtungen wollen sich da eben nicht so gerne reinreden lassen.

Beck: Das ist tatsächlich ein sehr schwieriger Bereich. Unsere Gegend hat zwar einige Leuchttürme, es aber noch nicht so richtig geschafft, sie auch an den Mann, sprich Tourist, zu bringen. Da muss man offensiver herangehen. Nur dann kann man punkten.

Die Verbandsversammlung der Region wird nach der Kommunalwahl im Frühjahr 2014 neu zusammengesetzt. Sind Sie beide auch wieder im neuen Gremium dabei?

Beide: Diese Frage stellt sich für uns nicht mehr.