Sinsheim. (cba) Aufwendige und hochmoderne Digitaltechnik, eine 60 Quadratmeter große Leinwand und eine 4000-Watt-Tonanlage wurden jetzt am Burgplatz aufgebaut: Das Citydome startet erstmals im Herzen der Stadt mit "Open-Air-Kino". 320 Stühle bauten Theaterleiter Frank Krause und sein Team auf. Bis Mittwoch, 4. September, sollen jeweils bei Anbruch der Dunkelheit (gegen 21 Uhr) cineastische Sternchen unter freiem Himmel gezeigt werden. Das Programm wurde zudem um den Publikumserfolg des letzten Jahres ergänzt: So soll am letzten Tag des Freikinos - am Mittwoch, 4. September - die französische Filmkomödie "Ziemlich beste Freunde" gezeigt werden - zum Sonderpreis von fünf Euro. Die RNZ verlost hierfür 25 mal zwei Eintrittskarten (siehe morgige Ausgabe). Hier das Programm: Heute, Freitag, 30. August, "Schlussmacher"; morgen, Samstag, 31. August, "Django Unchained"; Sonntag, 1. September, "Ich - Einfach unverbesserlich 2"; Montag, 2. September, "Der große Gatsby"; Dienstag, 3. September, "Nachtzug nach Lissabon", 4. September "Ziemlich beste Freunde". Der Eintritt kostet im Vorverkauf (Citydome) sieben Euro, an der Abendkasse acht Euro.