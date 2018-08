Sinsheim. (zg) Unter dem Motto "Selbstbestimmtes Alter(n) mit Unterstützung" trafen sich 33 Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen zu einem ersten Runden Tisch im Rathaus. Sie kamen aus einem Dutzend Bereichen, die in diesem Themenfeld tätig sind, nämlich Pflegedienste, Pflegeheime, Tagesstätten, Betreutes Wohnen, Nachbarschaftshilfen, Kirchengemeinden, Sozialverbände, Volkshochschule, Palliativ-Verein, Pflegestützpunkt, die Altenhilfefachberatung des Kreises und der Seniorenbeirat. Oberbürgermeister Jörg Albrecht erläuterte kurz die Hintergründe des Runden Tisches und dessen Ziele.

Eine fachliche Einführung zur Veranstaltung gab es von Bettina Richter-Kluge, Abteilungsleiterin Familie, Jugend und Soziales, und Dr. Maria Bitenc, Seniorenbeauftragte der Stadt. So gehen die Prognosen bekanntermaßen dahin, dass die Menschen immer älter werden und dabei im Durchschnitt gesünder und fitter bleiben. Sie wollen und können noch selbstbestimmt leben, wobei sie allerdings Unterstützung unterschiedlichster Art benötigen.

Wie diese Unterstützung aussehen muss, damit sie den Bedürfnissen der Senioren entspricht, gilt es gemeinsam zu ermitteln. Die Kommune hat hier im Rahmen der Daseinsfürsorge die Aufgabe, vor Ort die entsprechenden Rahmenbedingungen festzustellen und gegebenenfalls auch zu schaffen. "Die Seniorenarbeit muss gemeinsam vorausschauend gestaltet werden", war Konsens am Tisch.

Der Gemeinderat und der Seniorenbeirat wollen ihr Fachwissen durch eine Neuaufstellung des Seniorenbeirats aus Vertretern des Gemeinderates und Fachleuten erweitern. Zudem soll die Vernetzung im Seniorenbereich verbessert werden. Der erste Runde Tisch diente daher dem Kennenlernen der Akteure. Es bestand die Möglichkeit für die Teilnehmer Fragen und Probleme zu äußern.

Gabriele Bandt von der Altenhilfefachberatung des Rhein-Neckar-Kreises gab in ihrem Impulsreferat "Altenhilfeplanung - Aspekte für Sinsheim" Einblicke in Zahlen des statistischen Landesamtes zur Bevölkerungsentwicklung, zur Pflegebedürftigkeit und zur Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur. So werde zum Beispiel die Zahl der Einwohner über 65 Jahre im Rhein-Neckar-Kreis bis zum Jahr 2030 um über 30.000 auf 144.300 steigen. Davon werden 9600 in Sinsheim leben. Ebenso wird die Zahl der über 90-Jährigen im Rhein-Neckar-Kreis von 3920 auf 9070 steigen, von denen 555 in Sinsheim leben werden.

Dr. Maria Bitenc stellte die weiteren geplanten Schritte vor. Im Winterhalbjahr soll ein Workshop stattfinden bei dem der Ist-Zustand der Seniorenarbeit beleuchtet wird und Zukunftsthemen angesprochen werden.

Der Runde Tisch soll, neben dem Seniorenbeirat, weiterhin als Expertengremium bestehen bleiben. Ebenso ist der Aufbau eines Netzwerkes für Sinsheimer Senioren, Sinsheimer Netzwerk Senioren (SINSE), geplant, zu denen auch weitere Themenfelder wie Gesundheit oder das wichtige Thema Wohnen im Alter gehören.

Für weitere Informationen steht die Seniorenbeauftragte Dr. Bitenc ab 24. August unter der E-Mail-Adresse: familie@sinsheim.de oder unter 07261/404267 zur Verfügung.