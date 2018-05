Berthold Bartonek und Ellen Beyer spielten den Schülern vor, was man gegen sexuelle Gewalt tun kann. Foto: Becker

Sinsheim-Reihen. (abc) "Mein Körper gehört mir" war die Kernaussage eines Informationsabends für Eltern und Lehrer in der Turnhalle der Wingertsbergschule. Er bildete den Auftakt eines dreiteiligen interaktiven Präventionsprogramms für Kinder der dritten und vierten Klassen über "Grenzen, die niemand überschreiten darf". Und es ging um ein Nein, das Kinder im Falle des sexuellen Missbrauchs klar formulieren sollten,

1994 durch die theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück initiiert, sind aktuell mehr als 70 Schauspielerpaare im gesamten Bundesgebiet unterwegs, um dort Schüler vor dem Wechsel auf weiterführende Schulen über sexuellen Missbrauchs aufzuklären. Die einzelnen Teile des kindgerechten Programms widmen sich dabei den Themen Ja- und Nein-Gefühle, sexueller Missbrauch durch Fremde bzw. durch Täter aus dem Nahbereich. Dies geschieht allerdings nicht ernst und trocken, sondern es wird viel gelacht, gesungen und diskutiert.

So auch während des Informationsabends, den zum Leidwesen des gastgebenden Rektors Gerhard Langer nicht so viele Angehörigen der Grundschüler aus Adersbach, Ehrstädt, Hasselbach, Reihen und Waldangelloch besuchten wie erhofft. "Die Eltern sollen schon im Vorfeld wissen, was hier demnächst abläuft", fasste er für die RNZ den Sinn und Zweck des Abends zusammen.

Ab dem morgigen Mittwoch werden die Schauspieler Berthold Bartonek und Ellen Beyer dreimal in die Wingertsbergschule kommen und dort in der beschriebenen Weise mit den Dritt- und Viertklässlern arbeiten. Hinzu kommt die Nachbereitung des Gelernten, womit das alle zwei Jahre vor Ort gastierende Projekt abgeschlossen wird.

Der zeitlich geraffte Informationsabend gab den Anwesenden eineinhalb Stunden lang Einblick in "Mein Körper gehört mir", wobei sich die beiden Schauspieler auch nach Ende des eineinhalbstündigen offiziellen Teils noch viel Zeit nahmen, um beispielsweise Fragen der Zuhörer zu beantworten. "Prävention ist für uns enorm wichtig, weil dadurch das Selbstbewusstsein der Kinder und damit auch die Lernbereitschaft gestärkt wird", betonte der Rektor der Wingertsbergschule abschließend.

Info: Mehr zum Präventionsprojekt ist auf www.meinkoerpergehoertmir.de zu finden.