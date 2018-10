Die Vorarbeiten für die Montage der neuen Edelstahlrutschen am Familienbecken haben begonnen. Plattenbelag und Mulch werden für die Fundamente der Rutschen entfernt. Fotos: Weis

Die Vorarbeiten für die Montage der neuen Edelstahlrutschen am Familienbecken haben begonnen. Plattenbelag und Mulch werden für die Fundamente der Rutschen entfernt. Fotos: Weis

Sinsheim. (mw) Sechs Wochen vor dem offiziellen Start der Freibadsaison kann der Laie beim Blick ins Freibad die Vorstellung nicht unterdrücken, dass es eng wird mit der Montage der beiden neuen Edelstahlrutschen. Zurzeit schiebt ein Duo mit Schaufel und Minibagger die Mulchschicht zusammen, bevor bald tiefer in die Erde gegraben wird, um die Betonfundamente für die beiden Edelstahlrutschen anzulegen.

Für Dezernent Tobias Schutz besteht kein Anlass für sorgenvolle Mienen, was den Zeitplan betrifft. Zumal bereits der Fahrgasse für die Lkw angelegt wurde, die in der Straße am Ilvesbach hinter der Brücke nach Süden ins Freibadgelände einbiegt. Auf dieser sollen die Lkw mit den Beton- und Stahlfrachten für die neuen Rutschen sowie deren Fundamente und die des geplanten neuen Kinderplanschbeckens angeliefert werden. Die Umrisse des Kinderbeckens wurden mit Plastikbändern im südwestlichen Liegewiesenbereich markiert.

Ganz im Zeitplan sind die Arbeiten auf dem Dach von Technikgebäude und Umkleidetrakt. Auf den Gebäuden sind die in die Jahre gekommenen Dachflächen durch eine moderne Aluminiumblech-Verkleidung ersetzt worden. Darauf installiert wird eine Solaranlage, die das Wasser mit Sonnenkraft auf Temperatur bringt. Die Anlage wird auch das Aufwärmen des Wassers fürs Familienbecken unterstützen.

In den beiden Stockwerken im Betriebsgebäude laufen die Arbeiten auf vollen Touren. Derzeit warten sechs neue Pumpen darauf, angeschlossen zu werden. Wie Schutz erklärt, werden die Pumpen tagein und tagaus in Betrieb sein und für einen steten Rückfluss des Wasserstroms, sorgen, der aus den Schwallrinnen aller Becken abfließt und gefiltert wird. Die Aggregate werden sich "in drei bis vier Jahren amortisiert haben," wegen ihres geringeren Energieverbrauchs und höherer Leistung.

Schutz rechnet damit, dass die Rohbauarbeiten fürs neue Kinderplanschbecken in der nächsten Woche beginnen. Die Arbeiten wurden vergeben und verschlingen 300.000 Euro.

Mit der Grobreinigung des Nichtschwimmerbeckens beschäftigt sind die beiden Fachangestellten für Bäderbetriebe, Sami Anauinsi und Manuel Günther. Das Prozedere umfasst mehrere Schritte. Ist der gröbste Schmutz (vor allem Laub) in Becken und Schwallrinnen entfernt, folgt die Behandlung der Edelstahlbecken mit Hochdruckreinigern. Danach wird mit Reinigungsmitteln vorgegangen. Schließlich folgt eine Wasserspülung, um danach das Becken mit 1000 Kubikmetern Frischwasser zu füllen.

Neuigkeiten gibt es, so Schutz, auch fürs alte Hallenbad. Da sich kein Interessent für die zum Kauf angebotene Edelstahlhaut des Beckens gemeldet hat, wird der Stahl komplett auf den Schrottplatz landen. Immerhin komme dabei ein geringer Erlös zusammen. Der Abriss des Beckens soll in der nächsten Woche beginnen.