Sinsheim. (wok) Der Sinsheimer Stadtwald wirft im neuen Forstwirtschaftsplan 33.450 Euro Gewinn ab und der Preis für Polterholz für die Selbstwerber bleibt im kommenden Winter mit 55 Euro je Festmeter unverändert auf dem Vorjahresniveau.

"Das wichtigste Thema im Sinsheimer Stadtwald ist für uns Forstleute aber die Nachhaltigkeit," setzte Dr. Klebes, der seinen 25. und letzten Forstplan in der Kraichgau-Metropole vorstellte und Anfang nächsten Jahres in Ruhestand geht, einen weiteren Schwerpunkt. Dass er und seine Mitarbeiter in Sinsheim nachhaltig gewirtschaftet haben, unterlegte er mit Schaubildern, die zeigten, dass Zuwachs, Nutzung und auch Vorrat sich sehen lassen können. Dr. Klebes und der Sinsheimer Stadtwald befinden sich damit im allgemeinen Trend des deutschen Waldbestandes. So weist die dritte Bundeswaldinventur, deren Ergebnisse gestern in Berlin veröffentlicht wurden, aus, "dass kein Land in Europa größere Holzvorräte in seinen Wäldern hat als Deutschland".

Grund für die positiven Zahlen in Sinsheim sind stabile Holzmärkte für nahezu alle Sortimente. Man rechnet daher auch mit stabilen Preisen auf dem Niveau des Vorjahres. Auch an den örtlichen Brennholzmärkten erwarten die Forstleute eine weiterhin hohe Nachfrage. 2015 ist ein Holzeinschlag von 13.100 Festmetern geplant. Damit liegt man unter dem jährlichen Hiebsatz der zehn Jahre dauernden Forsteinrichtung, die 2015 endet, von 14.000 FM. Im Verwaltungshaushalt der Waldwirtschaft erwartet man Einnahmen von 771.550 Euro. Das sind rund 17.000 Euro weniger als im Plan des vergangenen Jahres. Ausgaben will man tätigen für rund 738.100 Euro, was ebenfalls weniger - 37.750 Euro - als im Vorjahr ist. So kommt ein geplanter Überschuss von 33.550 Euro zustande. Geplante Anschaffungen sind vor allem eine neue Funkseilwinde für 15.000 Euro und ein Frontgewicht für den Schlepper für 500 Euro.

Und so ist Dr. Klebes wohl stolz auf den Stadtwald, den er Anfang nächsten Jahres mit Beginn seines Ruhestandes an einen Nachfolger übergeben kann. Besonders erwähnte er im Gemeinderat den hohen Anteil an Naturverjüngung im Stadtwald. Rund zwei Drittel der neuen Bäume werden auf diese Art und Weise erzeugt. Einzig ein Pilz, der die Triebe der Eschen befällt, bereitet ihm Sorgen.: "Das könnte auf Dauer Probleme geben und es könnten Kosten auf die Stadt zukommen," so der Forstexperte. Ansonsten aber könne man in Bezug auf Schädlinge zufrieden sein. Die nasse Winterwitterung 2013/2014 und die wechselhafte Sommerwitterung 2014 hätten, so Klebes, dazu ihren Beitrag geleistet.

Im Rat sah man des Waldergebnis positiv. "Wir sind erfreut über das Rechnungsergebnis und den stabilen Brennholzpreis", so Friedhelm Zoller (CDU). Die Erholungsmöglichkeiten des Waldes und seine ökologische Funktion seien wichtiger als das - "allerdings erfreuliche" - wirtschaftliche Ergebnis, ergänzte Harald Gmelin (Freie Wähler).