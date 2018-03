Sinsheim. (tk) Augsburg, Aachen, Krefeld, Worms, Rostock - aus ganz Deutschland kommen Fahrgeschäfte auf den Fohlenmarkt, der ab Donnerstag in seiner 102. Auflage auf dem Festgelände steigt. Willi Lowinger, zum 62. Mal Festplatzbetreiber, wartete am gestrigen Montagvormittag auf ein 40 Meter hohes Riesenrad, das sich aus der Gegend um Düsseldorf in Form von zehn Lkw-Ladungen in Bewegung gesetzt hatte.

Schausteller, Bestücken von Vergnügungsparks - ein aufwendiges Geschäft, rau und mit eigenem Tempo und eigenen Regeln, wie der Wieslocher Routinier schildert: Im Oktober gehen die Ausschreibungen raus, drei Wochen Zeit haben die Schausteller dann für ihre Angebote. Lowinger schickt Verträge, vieles läuft telefonisch oder auf dem Postweg. Wachsamkeit, Branchenkenntnis und gute Kontakte sind wichtig: Lowinger muss verlässliche Angebote von solchen trennen können, wo ein Platz vorbeugend gebucht und dann möglicherweise abgesagt wird, weil inzwischen andere Plätze auf der Schaustellerroute günstiger liegen. "Genaues Nachfragen via Telefon" schafft Klarheit.

Wichtig ist auch eine genaue Aufbaulogistik: "Man muss die Auslagen der einzelnen Geschäfte gut kennen und abfragen." Gestern war der hintere Teil des Schwimmbadparkplatzes fürs Riesenrad reserviert, das noch am vergangenen Sonntag in Krefeld lief. Einfacher zu stellende Gerätschaften waren im vorderen Bereich schon gestellt, begonnen hat der Tross vor einer Woche. Am Sonntag dann eine Hiobsbotschaft für Lowinger.

"Der ’Topspin’ hat Motorschaden", kam ein Anruf zum Ausfall der beliebten Marktattraktion. Für Lowinger hieß das "zwei Stunden Telefon" - bei Würzburg fand er eine freie Alternative, "eine Art 40 Meter hoher Propeller mit in sich rotierenden Gondeln." Für Lowinger selbst ist das "eine Kotzmaschine", sagt er salopp. Doch es spreche sich bei Fans solchen Geräts - das man auch von der Autobahn aus gut erkennt - im Internet schnell herum, wenn so etwas auf dem Platz ist. Der Park soll aber auch familienfreundlich sein, etwa durch eine Familienachterbahn, "die auch mal ein Opa mit den Enkeln fahren kann", klassische Autoscooter, Karusselle, den "Octopus" und eben das hohe, aber gemütliche Riesenrad mit Panoramablick übers neu hergerichtete Elsenzgebiet.

Die Elsenzhalle lag gestern noch schmucklos da, ohne Biergarnituren und den typischen Zierrat aus Stoffbändern an der Decke und grünem Laub am Eingang. Bar- und Weinspezialitätenstände waren schon gestellt, ein Lkw der Dachsenfranzbrauerei brachte Technik und Ausstattung an Ort und Stelle. Gegen Mittag begann der Aufbau - voraussichtliches Ende: Mittwochnacht.

Den Aufschwung, den die Fohlenmarktbewirtung in den vergangenen zwei Jahren durch die Regieübernahme von Stadt, Brauerei und Metzgerinnung erfahren hat, merkt auch Willi Lowinger. Zwar sieht er den Fohlenmarkt schon immer und über die Zeiten hinweg "als feste und kontinuierliche Größe", trotzdem: "Die Identifikation der Sinsheimer mit ihrem Fest hat sich sehr verbessert."