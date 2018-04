Das Reich der Flieger: Die großflächigen Dächer sollen mit Solarzellen bestückt werden, auch andere Gebäude bedürfen der Sanierung. Man will im Wiesental ökologisch in die Zukunft. Foto: Privat

Sinsheim. (zg) Sie fliegen mit wenigen Tropfen Sprit hunderte Kilometer weit, nur mit der Kraft der Sonne. Der Segelflug zählt damit zu den umweltfreundlichsten Arten sich fortzubewegen. Ebenso stellt das Wiesental die grüne Lunge Sinsheims dar. Dazu passen Altlasten wie Dächer aus Asbest keinesfalls. Im Rahmen des Sanierungsgebiets Wiesental/Innenstadt Ost bot sich dem Flugsportring Kraichgau nun die Gelegenheit unter öffentlicher Bezuschussung diese Missstände zu beheben.

Als eines der ersten Sanierungsvorhaben in diesem Rahmen wird noch im März die Renovierung der Dachflächen der Fliegergebäude abgeschlossen. Neue Dächer auf den Flugzeughallen, sowie Büro und Modellbauräumen sollen bald dazu beitragen, den Verbrauch an Heizungsenergie zu senken, eine Solaranlage zusätzlichen, umweltfreundlichen Strom zu erzeugen.

Die Dachflächen bieten sich hierfür an und helfen eventuell so, unbebaute Flächen auch zukünftig nicht antasten zu müssen. Die Leistung würde zukünftig ausreichen, um 20 Sinsheimer Haushalte mit Strom zu versorgen. Dank tatkräftiger Unterstützung der Mitglieder wurden also die alten Holzkonstruktionen entfernt, erneuert und modernisiert um vor Beginn der Flugsaison fertiggestellt werden zu können.

Natürlich müssen "nebenbei" auch alle Flugzeuge in die Winterwartung, somit gibt es doch einiges zu tun und es herrscht regelmäßig geschäftiges Treiben. Flugzeuge müssen schließlich jährlich zum "TÜV", der Abnahme.

Ebenfalls kurz vor der Fertigstellung steht das neue Rückholfahrzeug, ein Eigenbau der Jugendgruppe, die sich einen Golf 2 nach Ihren Vorstellungen umgestaltete. Dabei zeigte sich, dass es hier doch Potential für Kfz-Meisterbetriebe gibt.