Sinsheim. (mw) Kaum vorstellbar ist, dass an dieser Schule schon im Herbst nächsten Jahres wieder Kinder unterrichtet werden und in den Pausen auf dem Hof herumtoben. Denn die Carl-Orff- Schule in der Werderstraße ist zur Zeit nur eins: eine dreigeschossige Baustelle vom Keller bis zum teilweise geöffneten Dach.

Das Schulgebäude im neoklassizistischen Stil ist von Baugerüsten umgeben. Zwei Baukräne, der eine hinterm Sandsteingebäude im Schulhof, der zweite vor der künftigen Mehrzweckhalle, hieven tagtäglich den für die Bauhandwerker benötigten Materialnachschub nach oben.

Die Baustelle setzt sich Richtung Wilhelmstraße fort. Hier sind die Fundamente der Halle in Arbeit. Die wird mit einem Spielfeld (27 mal 15 Meter) und einer Bühne ausgestattet, erläutert Benjamin Gold von Sinsheimer Planungsbüro Oszter, Oszter, Raupach (O2R) auf Nachfrage der RNZ. Die Mensafläche mit Saal belegt 60 Quadratmeter Fläche. Bereits fertig gestellt ist der Rohbau des Technikgebäudes (40 Quadratmeter) zur Werderstraße. Von hier aus wird die Fernwärme ins Schulgebäude verteilt.

Der Gang durch den leer geräumten Altbau und neueren Anbau macht deutlich, dass "tabula rasa" gemacht worden ist. Türen, Bodenbeläge, abgehängte Decken samt Heizkörpern und sämtliche sanitären Installationen wurden in Containerfuhren zur Entsorgung gekarrt. Der Rückbau ist im leeren Schulgebäude so gut wie abgeschlossen, fasst Architekt Martin Oszter die aktuelle Bauphase zusammen. Die Arbeiten für neue Dächer und Dämmung liegen seine Aussage nach im Zeitplan.

Für die Dächer, bei denen einige Balken erneuert werden müssen, ist keine traditionelle Ziegeldeckung vorgesehen. Über eine dicke Dämmschicht auf Sparren wird eine Blechabdeckung mit dunklen Titanzink aufgebracht. Stadt-Dezernent Tobias Schutz verweist auf die Vorteile dieser Bedachung. "Sie hält viel länger und ist deutlich leichter als ein Ziegeldach."

An der Sandsteinfassade des Altbaus sind die Steinmetze am Werk. Die Fenstergewande werden ausgebessert. Nur in geringer Zahl müssen sie ausgewechselt werden. Diese Arbeiten sollen noch zum Jahresende abgeschlossen werden. Notwenig wird auch an beiden Gebäuden der vollständige Austausch der Fenster. Sie müssen dem Denkmalschutz entsprechen und, so Schutz, eine "klassische Aufteilung der Sprossen" aufweisen.

Demnächst, ist sich Martin Oszter sicher, beginnt der Innenausbau. Unter die alten Decken aus Stroh und Lehm komme abgehängte Decken mit LED-Beleuchtung. Ein modernes Heizsystem wird installiert. Die sanitären Anlagen werden auf neusten Stand gebracht. In allen Räumen wird Linoleum verlegt,während Flure und die Treppe im Altbau Steinfließen erhalten. Neu ist ein Innenaufzug auf der Seite zur Halle. Auf "vier bis fünf Millionen Euro" veranschlagt Schutz die Sanierungskosten. Ein kräftiger Zuschuss in siebenstelliger Höhe fließt aus der Dietmar-Hopp-Stiftung. Das Land beteiligt sich mit 800.000 Euro.