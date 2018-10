Von Tim Kegel

Sinsheim. Eine Bahnhofsuhr kann künftig wieder am Bahnhof Sinsheim ticken. Jens-Jochen Roth vom Arbeitskreis Nahverkehr hat sie jetzt gemeinsam mit Dolores Ossyra von der Deutschen Bahn an OB Jörg Albrecht übergeben. Anlass war das 20-jährige Bestehen des Arbeitskreises, der die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region beratend begleitet. Die Rolle des Zusammenschlusses aus Ehrenamtlichen - unter ihnen Vertreter aus Kommunal- und Planungswesen, aber auch einfache Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel - gilt gerade in der Ausgestaltung der S-Bahn als wesentlich. Im RNZ-Interview äußerte sich Vorsitzender Jens-Jochen Roth jetzt zu Vergangenheit und Zukunft des Arbeitskreises und über die Vorzüge einer "Politik der kleinen Schritte".

Herr Roth, eine Bahnhofsuhr haben die Sinsheimer schmerzlich vermisst - nun ist sie hier. Wie kam's?

Das war sogar ein schwieriges Unterfangen; wir suchen schon länger: Wenn die Bahn sich von Immobilien trennt, nutzt sie die Uhren anderswo oder entsorgt sie. Unsere besteht aus Teilen von zwei Uhren. Uns war es wichtig, dass sie da ist. Die Stadt wird sich kümmern, dass sie hängt. Mit dem Besitzer des Bahnhofs ist noch nicht verhandelt.

Verhandeln ist ja quasi Ihr Geschäft. Bei welchen großen Aufgaben tun sie das künftig?

Hauptthema wird die Vernetzung von Landkreisen sein - bei Bus und Schiene. Wir gehen den Schritt über die Kreisgrenzen. Es gibt praktisch keine abgestimmten Fahrpläne. Gerade zeichnet sich eine Zusammenarbeit zwischen Angelbachtal, Östringen und Sinsheim ab. Auch Richtung Bad Rappenau/Heilbronn muss sich noch viel tun. Auch was die Anbindung des Krebsbachtals dorthin angeht.

Die Krebsbachtalbahn steht ja immer wieder auf der Kippe ...

Da hängt viel vom "goodwill" des Streckeninhabers, der SWEG ab. Es bräuchte dringend mehr Zeit, zumindest bis Ende September, um mit dem Gemeinderat von Siegelsbach noch einmal zu sprechen. Die Gemeinde - und die dortige Bahnhofswirtschaft - hat viel davon. Und die Bevölkerung hat die Strecke mehr und mehr angenommen. Eine Stilllegung würde ihr Ende bedeuten - das Gesetzgebungsverfahren für einen Neubetrieb würde der Sache finanziell wohl das Genick brechen. Ich rechne da mit einem sehr deutlich sechsstelligen Betrag.

Welche Aufgabe des Arbeitskreises war bislang die schwierigste?

Ganz ehrlich - das war alles nicht leicht, kein Projekt. Das liegt daran, dass viele Akteure ein Wörtchen mitreden und viele rechtliche, organisatorische und technische Hürden genommen werden müssen, damit es klappt.

Zeichnen Sie ein Bild: Wo wäre unsere Gegend heute, hätte es den Arbeitskreis nie gegeben?

Gut möglich, dass wir keinen Stadtbusverkehr hätten; zumindest nicht diese Taktung und den Anschluss in Ortsteile und Dörfer. Die S-Bahn hätte eine andere Schnittstellenproblematik. Auch hat sich der AK um den Bahnhof als Visitenkarte der Großen Kreisstadt verdient gemacht, denke ich.

Worin sehen Sie das Erfolgsrezept des Arbeitskreises in erster Linie?

Dass einige derjenigen, die den ÖPNV beruflich gestalten und das Sprachrohr der Bahnnutzer an einem Strang ziehen. Am Anfang ging es ja darum, als Fahrgäste mit den richtigen Leuten zu sprechen. In der Ausführung halten wir es mit der ersten RNZ-Überschrift zum AK von 1993. Sie hieß: Mit kleinen Schritten voran.